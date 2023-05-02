獨家｜Edan、Anson Lo同姜濤封街拍《盜月者》　20多名粉絲照跟

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤主演的香港電影《盜月者》，日前在一工業村進行通宵拍攝的工作，當日還需要封閉一條街道為電影拍攝。雖然街道被封閉，但仍然吸引了約20名粉絲千里迢迢跟到工業村觀看偶像拍戲。

他們日前在一工業村進行通宵拍攝的工作，當日還需要封閉一條街道為電影拍攝。(胡凱欣 攝)

雖然街道被封閉，但仍然吸引了約20名粉絲千里迢迢跟到工業村觀看偶像拍戲。(胡凱欣 攝)

當日晚上Edan、Anson Lo及姜濤晚上11時便出發到工業村準備拍攝，大約凌晨1時便正式開工拍攝，Edan及Anson Lo在一輛貨車上進行練習，拍攝一個由Edan挾持Anson Lo的鏡頭，他們在車上反覆多次試位，終於拍攝數次便完成這個鏡頭，而經理人花姐一直在貨車旁觀察整個拍攝過程。之後Edan及Anson Lo便拍攝另一個鏡頭，Edan在貨車旁衝上來說：「舉高雙手，唔好郁！」Anson Lo便立即停下腳步。

Edan及Anson Lo在一輛貨車上拍攝一幕挾持的畫面。(胡凱欣 攝)

Edan及Anson Lo在拍攝前多次排練。(胡凱欣 攝)

雖然當時未到姜濤正式開工，但可以見到姜濤在攝影機附近等候，等了一會便在旁「打喊露」，未知是否因為需要通宵拍攝，所以精神不佳，所以在旁密密「放蚊」。拍攝途中更下起雨，工作人員立即打太陽傘讓姜濤入內避雨，隔了一會，姜濤立即「回血復活」，在片場與工作人員說笑。

姜濤未正式開工在旁等候。(胡凱欣 攝)