《沙丘瀚戰》續集預告曝光　呢位影帝造型完全認唔出

2021年上映的《沙丘瀚戰》（Dune）續集《Dune: Part Two》將於今年11月上映，日前兩大主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）與Zendaya現身華納兄弟（Warner Bros.）電影博覽為該片造勢，而片方亦公開前期預告，其中一個角色的造型完全認唔出演員本人！

添麥菲查洛美與Zendaya在續集的感情線有更大進展。（劇照）

《沙丘瀚戰》前年上映時口碑中規中矩，還好票房成績不錯，全球收逾4億美元，片方開綠燈確定製作續集，話咁快今年11月就有得睇。除了添麥菲查洛美、Zendaya、Rebecca Ferguson、佐斯布連（Josh Brolin）及Dave Bautista等原班人馬回歸，今集仲加入了新一代「黑寡婦」Florence Pugh及《貓王》（Elvis）男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）。

原來係奧斯汀畢拿！（預告截圖）

奧斯汀畢拿憑《貓王》拿下多個影帝殊榮。（Getty Images）

近日片方公開的前期預告中，見到一眾主演的造型，不少網民指認唔出光頭男角是誰，原來就是奧斯汀畢拿！大家對他的印象還停留在《貓王》，平時的他亦瀟灑有型，今次在《沙丘瀚戰》續集飾演反派人物Feyd-Rautha，睇造型都感覺到佢有幾奸，戲中他與添麥菲查洛美爭奪王位，相信觀眾十分期待兩大型男對戲。