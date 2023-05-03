MIRROR演唱會正式重啟　Lokman明白粉絲須要：我都想加場

MIRROR全員參演嘅電影《12怪盜》今日（3日）舉行記者會，12子以全黑造型登場，並共開自己喺戲中嘅技能。Lokman接受訪問時透露能夠全員能夠一齊拍戲是很感動的，而AK認為單是怪盜作為題材已經十分有型，加上眾人需要學習新技能，故對電影十分期待。

MIRROR齊人出席《12怪盜》記者會。（陳順禎攝）

Tiger 、 Anson Lo與Lokman在戲中有較多打戲，而Jeremy 由於在劇中需要收集情報，故對白比較多：「台詞係難記，因為好多資料性，真係要死記仲要好通順咁講出嚟。」Ian在訪問時突然自爆被火燒傷，並解釋是因為在家中燃燒香薰時，被打火機燒傷，成員聞言後即時大表關心，又紛紛報告自己有傷在身。而一直保持安靜嘅Stanley 突然被cue遭迫婚，他無奈解釋「努力工作。」

Ian受傷，不過原來係喺屋企點香薰時被打火機燒傷。（陳順禎攝）

提到姜濤生日當天，姜媽在姜濤灣出巡，姜濤笑言：「好感動，不過希望大家都少心啲，嗰人都多人，所以都擔心佢，佢應該真係喊，都驚有危險情況，但佢開心就得。」問到姜媽可有任何說話，姜濤爆笑表示：「唔好迫婚。」

姜濤生日當天，姜媽在姜濤灣出巡

而對於將在1月補辦演唱會一事，Lokman 表示自己暫時所知道的消息，與大家所收到是一樣。「因為仲係籌備當中，仲有大半年時間，好多嘢好初步，但我哋諗緊有咩可以玩，會有新同舊嘢撈埋一齊，希望大家鍾意同好玩。（會唔會加場？）我自己想加，因為可以多啲人睇，同埋啲飛都搶得辛苦，我唔介意開多啲，做幾場抖幾日，畀真係想睇嘅朋友睇到係我哋心願。（好多人想喺紅館搞。）因為我哋12個檔期難就，所以唯有喺亞博搞，我知道大家擔心座位問題，我都擔心，但公司好多嘢要處理，所以再等等」Lokman 亦謂今次所有嘢都會用足夠時間去準備，而比起MIRO專屬場，他更期望所有人都能夠入場。

Jer早前在林宥嘉個唱上被「點燈」，他表示十分榮幸，並希望有機會再合作。（陳順禎攝）