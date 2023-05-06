「鷹眼」謝洛美維拿瞞治療師健身　康復進度良好：用新零件試駕

Marvel超級英雄「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）今年1月1日為勇救被雪困住的侄兒，遭鏟雪車輾過、拖行數百米後重傷，全身共30條骨頭骨折。維拿經過多次手術及在家休養數月，繼上月中撐拐杖現身Disney+串流平台影集《Rennervations》的首影後，今日（5日）於社交媒體上載影片，向影迷更新自己的復康進度。

謝洛美維拿1月1日遭鏟雪車輾過受重傷後，早前已能夠撐拐杖出席節目首映。（Getty Images）

從影片可見，謝洛美維拿現身於家中的健身室，在跑步機上繫上健身借力帶，以雙手輔助進行踏步及深蹲練習。維拿在影片下分享：「狀況更新：我決定衝過這個痛苦的過程（這對粉碎過的小腿骨）然後用新零件進行試駕。這個身體真神奇⋯⋯就算我感覺像一個『鉛甲奇俠』，每個新關節（髖、膝、腕、小腿等）都需要潤滑油。做完這組熱身後，實在受到太大的鼓舞繼續下去（請不要告訴我的物理治療師）！」

謝洛美維拿於社交媒體上載健身影片，片中可見狀態甚精神，亦能夠自如地行走。（謝洛美納拿IG影片截圖）

而從影片中謝洛美維拿興奮的表情中可見，復健進度良好、能夠稍稍鍛練下，相比多個月來長時間臥床，他的心情的確變得更開朗、更有活力。在謝洛美維拿的影片下，亦有不少人表示支持，包括「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）。