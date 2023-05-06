《全個世界都有電話》三位好友25年後見面　冇帶電話變天下大亂

電影《全個世界都有電話》，日前推出前導預告。電影由點對點製作有限公司製作，黃浩然執導，周國賢、韋羅莎、陳湛文三位領銜主演， 一個關乎三位一個25年前的約定。從《全個世界都有電話》前導預告可見，周國賢、韋羅莎、陳湛文飾演中學舊同學，3人因在中學時期購買了第一部手提電話，而約定在25年後重聚，亦因智能手機而過上不平凡的一天。

周國賢因為冇帶電話，要求老婆出手相助。（《全個世界都有電話》預告截圖）

預告同時看到其他演員陣容，蔡思韵飾演周國賢妻子，然而鄧麗英與陳湛文關係不明、周漢寧的身份更保持神秘，眾人關係令人引頸以待！而客串的楊偉倫、東方昇 （王嘉偉） 及阿正（黃正宜）更於前導預告中驚喜現身。

陳湛文就因為手機被lock要求救。（《全個世界都有電話》預告截圖）

韋羅莎以周國賢初戀情人身份，跟其太太對話。（《全個世界都有電話》預告截圖）

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《全個世界都有電話》於上月（4月29日），在烏甸尼遠東電影節 (Far East Film Festival) 舉行世界首映，導演黃浩然亦親自遠赴意大利參與盛事。故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，當時間過去事過境遷……我們當年情懷與信念還在嗎？