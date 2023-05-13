19套18禁影集《黯慾橫流》情慾戲唯美《性愛自修室》學正確性知識

自Netflix限制級美劇《性／生活》（Sex/Life）第二季播畢後，早前又有一部英國迷你劇集《禁忌痴戀》（Obsession）火熱開播，劇中不只性愛尺度令人血脈噴張，違背道德的不倫戀也成為網上討論話題！



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一、《人+ 性大不同：日本篇》

《人+ 性大不同：日本篇》是Netflix新綜藝節目，由申東燁和成始璄深入日本成人娛樂產業，與各行各業的人士見面，揭開禁忌話題背後的祕密。第一季話題就包括：參觀成人用品店、成人虛擬實境房、專賣自慰玩具的TENGA公司，還有探討日本千禧世代的戀愛、性與愛情觀，以及邀請日本成人片演員分享工作的複雜之處，話題尺度極大且無所不聊。其中，最膾炙人口的便是第5集訪問到日本第一傳奇男公關「羅蘭」。

二、《禁忌癡戀》

迷你英國劇集《禁忌癡戀》（Obsession）改編自同名暢銷小說，講述一名在倫敦備受敬重的外科醫師，意外愛上自己兒子的未婚妻，在飢渴慾火的誘使之下，讓他們的不倫戀一發不可收拾。劇中不只有多場大尺度的裸露畫面，像是主奴角色扮演、SM綑綁、野外激情等，違背道德的不倫戀更刷新劇迷們的三觀。

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三、《偷窺狂小姐》

巴西成人劇集《偷窺狂小姐》（Lady Voyeur），劇情講述米蘭達是一個無法控制自己的偷窺狂和極其熟練的黑客，這名喜歡偷窺他人的黑客高手有一個從事性工作的鄰居，當鄰居週末出門度假後，這名黑客發現自己被捲入了一場危險的調查，每一集都有火辣的性愛場面！

四、《性上癮》

《性上癮》（Nymphomaniac）是一部兩段式長篇電影作品，劇情講述一個寒冷的冬日夜晚，單身漢塞利格曼在小巷裡發現被揍的喬，他將她帶回家公寓，幫她治療傷口，投入的傾聽了她人生的8個章節。一個女人從出生到50歲的性慾旅程，繁複而多樣的人生故事，其間伴隨著聯想和突發事件，充滿了野性與詩意，大量性愛畫面網友讚之如A片般的感官刺激。

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五、《性/生活》

Netflix原創限制級劇集《性/生活》，劇情圍繞在一位擁有美滿家庭的妻子比莉康納利（莎拉夏希飾），因為不滿夫妻間的「性生活」而漸漸走入婚姻倦怠，不自覺回憶年輕時與前男友激情性福的過往，不料前男友再次出現。劇中有許多大膽裸露、泳池性愛、廚房性愛場面等，今年也推出第二季。

六、《盜愛》

《盜愛》（Playing with Fire）講述三位富家女子，包括一對母女，在哥倫比亞的咖啡三角區相繼愛上一名性感魅惑的男子，劇中更是出現不同場域的性愛場景，像游泳池、倉庫、野外等，讓你看得害臊又停不下來。

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七、《我們的愛情一言難盡》

《我們的愛情一言難盡》（Newness）劇情發生在洛杉磯，兩個千禧世代的年輕人透過社交網路的交友軟體認識了彼此，並且開始了一段將他們的情感和生理方面推至某個境界的曖昧關係。整部劇圍繞在約炮文化及速食愛情的話題上，也有不少性慾橫流的場面。

八、《性愛自修室》

英國校園劇《性愛自修室》（Sex Education）劇情講述珍米爾本是一名性治療醫師，他的兒子歐帝斯也因此對性愛很了解，於是與同學梅芙一起在學校設立地下性愛治療診所，解決同學們各式各樣的問題。《性愛自修室》在爛番茄上獲得了91%的新鮮度，劇集內容除了大量探討性愛之外，也試圖消除性與傳統性病污名化、宣導正確性知識和提倡多元性別性向平等，當然性愛畫面也不少。

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九、《黯慾橫流》

墨西哥情色驚悚劇集《黯慾橫流》（Dark Desire）講述女主角艾瑪（邁特佩羅尼飾）是法學院教授，她嫁給了隱瞞很多秘密的法官老公李奧納多（豪爾赫波查飾）。某日，艾瑪參加派對邂逅一名年輕男子，發生一夜情後關係愈來愈複雜。劇集中有許多唯美又逼真的性愛場景，還結合懸疑、謀殺等元素，讓人看得欲罷不能。

十、《我在窗前戀上你》

西班牙電影《我在窗前戀上你》（Through My Window）講述拉克爾（克拉拉加勒飾）瘋狂愛上了迷人而神秘的鄰居阿瑞斯（胡利奧佩納飾），雖然她一直默默關注著阿瑞斯，但他們卻從沒說過一句話。不過，拉克爾目標明確，那就是讓阿瑞斯愛上自己。然而，她不是一個傻白甜女孩，並沒想過為此傾盡所有，更不會迷失自我，她需要想辦法讓阿瑞斯愛上她。《我在窗前戀上你》結合了青少年愛情與激情性愛場面，被喻為西班牙版格雷。

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十一、《名校風暴》

西班牙懸疑大作《名校風暴》（Élite）劇情設定在一座虛構的菁英中學——拉因齊納斯，講述三名出生於藍領階級家庭的學生因獲得獎學金而入學，故事圍繞他們與其他富家子弟的同學之間的感情關係，更大膽地探討各類性相關主題。

十二、《禁忌世代》

《禁忌世代》（After）系列一共有4集，而且尺度一集比一集還要慾，目前《禁忌世代1：邂逅》、《禁忌世代2：衝撞》、《禁忌世代3：依戀》都已經上架，有網友描述劇情有點像是青少年版的《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）＋西洋版《無法抗拒的她》，就是天真小白兔愛上危險天菜小鮮肉的戲碼，讓人看得心癢癢。

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十三、《反禁年華》

義大利劇集《反禁年華》（Baby）改編2014年未成年少女賣淫案，劇情講述兩名來自羅馬豪宅區的青少女對家人和同學感到厭煩，因而受到黑社會的吸引，開始過著從事賣淫的雙重身分生活。

十四、《金魚妻》

日本18禁劇集《金魚妻》故事圍繞在6對妻子外遇的故事，看似因為不同情境而外遇，但其實最根本的理由都是一樣的。這部劇集最大的亮點就是每一集都有性愛場面，禁忌戀、出軌不倫、不同體位，色慾滿滿讓人為之震撼。

十五、《全裸監督》

《全裸監督》是Netflix推出的日本傳記網路劇，由山田孝之領銜主演，目前一共推出2季，均為8集。這部劇集最大的看點就是揭開日本AV產業不為人知的面紗，不只有許多赤裸的情慾場面，也講述到AV導演村西透的起伏人生，以及他是如何徹底改變日本成人影片產業。

十六、《計陷牛郎》

西班牙劇集《計陷牛郎》（Toy Boy）劇情講述一名脫衣舞男在馬拉加監獄服刑七年後獲釋，等待案件重新審理，要證明自己並未殺害情人之夫，而是遭到她的誣陷。這部劇集集結了多名帥哥肌肉男，還有犯罪謀殺元素，光是看預告就覺得很過癮！

十七、《沿途友妳》

《沿途友妳》（Valeria）講述一名深陷創作瓶頸與婚姻危機的女作家，從三位同樣在自我發掘的摯友身上找到支持。劇中涉及了暗戀、有婦之夫禁忌戀、同性戀等議題，大尺度床戲也是一大亮點。

十八、《親密束縛》

美國劇集《親密束縛》（Bonding）劇情講述兼職當SM女王的紐約市研究生，找高中時期的同志摯友來當她的助手，探討許多對人性慾望的議題。

十九、《隨意芝加哥》

美國劇集《隨意芝加哥》（Easy）劇情描述了各形各色的芝加哥人，如何在愛情、性愛、科技與文化交織的現代謎團裡摸索前進，網友評論這部劇集是尺度大又不失劇情。

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