《電子靈》何珮瑜每日花4個鐘化「鬼樣」　「去廁所都避開望鏡」

奇幻驚慄電影《電子靈》已經上映，由新導演梁碧芝執導及編劇，李靖筠、楊天宇領銜主演，以不尋常的手機靈異事件為引子，透過死者借「機」還魂的詭秘經歷，揭露依賴手機成癮的都市人如何被捲入最令人毛骨悚然的電子靈異世界。其中何珮瑜（Jeana）再度挑戰女鬼角色，由一心想在韓國出道的女團練習生，到遭受各種侵犯與欺凌以致不堪壓力，最後極端地選擇直播自殺來向網民抗議，角色既富挑戰性，連女鬼造型都比其他鬼片精緻淒美，因為她不是一般的厲鬼，卻是死也離不開網絡世界的靈異「麗鬼」。

Jeana受到網民詆譭攻撃，最後崩潰而選擇直播自殺，終於變成冤魂。（《電子靈》劇照）

何珮瑜分享第二次扮女鬼的經驗︰「我的角色金智希是陳楚童（李靖筠 飾）的閨密，是想去韓國發展的女團練習生，可惜最終發生了不愉快事件，令她大受打擊。」Jeana演的金智希因遭受性侵，更被拍下影片並於網上公開，還不斷受到網民詆譭攻撃，最後崩潰而選擇直播自殺，終於變成冤魂。

一心到韓國做練習生，最後卻冇命返來。（《電子靈》劇照）

Jeana自言個性樂天，現實中不會被網民留言困擾：「我是樂天派，會多謝讚好我的，也令我更努力、更有信心；而一些負面的評語，我會和腦內的一些負面情緒一起清空。」Jeana更講到今個「鬼樣」，每次開工前要花4小時上妝。「為營造皮膚粗糙的效果，臉上要用膠水黏貼紙巾碎屑，一連幾天都要維持十幾小時，又要用帶酒精成份的卸妝液才能卸除膠水， 而卸妝也要1小時，所以其實很傷皮膚。不過我覺得值得，因為拍出來效果逼真又有美感，最緊要是夠驚嚇！」

內有驚嚇相片，請酌情收看

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Jeana說夠驚嚇，程度是連自己都驚：「我化了鬼妝後自己都不敢照鏡，去廁所都會避開鏡子！不想被自己的恐怖樣嚇到！」除了自己女鬼妝容夠驚嚇，Jeana自言在拍攝現場也有其他「驚嚇位」：「在工廠大廈拍攝時都有點提心吊膽，雖然明知附近有工作人員，但拍攝環境極黑暗，又異常安靜，等導演喊『Action』前都會心驚驚……」。