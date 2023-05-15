葉子楣38年前拍亞視劇嫩樣曝光　身材極大變化震驚網民

艷星葉子楣在大銀幕前的性感形象深入民心，但其實她出身於亞洲電視藝員訓練班，在亞視浮浮沉沉了幾年才踩入影圈。有網民在Facebook分享葉子楣初出道在亞視劇集《諸葛亮》跑龍套的畫面，焦點落在她的身材上，跟現在相差極大！

當年只得19歲，個樣好嫩！（Facebook圖片）

相信大家都知道葉子楣的特徵是身材出眾，她亦憑身材於影圈突圍，成為一代港產片性感Icon，主演過多部三級片《聊齋艷譚》、《聊齋艷譚續集五通神》、《玉蒲團之偷情寶鑑》及《夜生活女王霞姐傳奇》等，都堅持不露點。而當年有指她接拍《女機械人》時，在英國保險公司為自己的胸部投保二百萬港元，創下香港開埠以來苞首宗「人體保險」。

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近日有網民分享葉子楣在亞視初出道時演出《諸葛亮》的畫面，劇中飾演小喬侍女的她只得兩秒鏡頭，只屬跑龍套性質。不過，今時今日翻睇就極大震撼，因為其身材竟然如此平平無奇，與平日玲瓏浮凸的曲線大相逕庭。其實多年來都盛傳葉子楣曾隆胸，連曹查理受訪時都爆料直指「她只是賣弄身材，但是不能脫，因為她的胸部是假的」，不過她本人就從未回應，息影嫁人後絕少公開露面。

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