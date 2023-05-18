何超儀獲英國著名電影學院邀請演講　致力推動港美獨立製作

何超儀⾃成立852電影公司， ⼗多年來，⼀直堅持以創意先⾏，製作了多部香港及美國的獨立影⽚，之前有《Rajah》，也有正處於後期製作的《Mother Tongue》，港⽚⽅⾯有《維多利亞壹號》、《全⼒扣殺》及正在上映的《死屍死時四⼗四》等 。作為⾝兼投資、監製及演員的香港女性製⽚⼈，超儀的⾝份深獲歐美電影界的關注，稱她為築橋東⻄⽂化的代表。

創辦852電影公司的何超儀，是一位⾝兼投資、監製及演員的香港女性製⽚⼈。（電影公司提供）

近⽇她便被英國著名影視學院National Film and Television School（NFTS）邀請，出任導師班的講師，主講有關創意⼯業的可持續發展性，屆時除了可讓NFTS的學⽣進場，更歡迎其他院校的學⽣及業內⼈⼠到場交流，⽽不少學⽣已向校⽅報名出席，當中除了電影系的學⽣外，不少更是電影及⽂化界產業者，如英國演員兼編劇及監製Philip Xia，⽽IMDb的專欄作家Guy Malim也會是座上客，並在完場後專訪超儀。

何超儀被英國著名影視學院National Film and Television School邀請，出任導師班的講師，主講有關創意⼯業的可持續發展性。（電影公司提供）

其實之前在NFTS演講過的均是業界猛⼈，如憑電影《Twelve years a Slave》（被奪走的12年）橫掃各⼤頒獎禮的著名導演Steve McQueen，及曾主演《Invisible Man》（隱形⼈）的著名女演員Elizabeth Moss，及⾝兼演員，監製，編劇的才女Phoebe Waller Bridge等。

能夠於英國National Film and Television School演講，均為電影業界的翹楚。

⽽NFTS本⾝亦培植過不少影視圈著名導演及創作⼈，例如曾拍《Harry Potter》(哈利波特）系列電影的導演David Yats、製作及導演過著名電視劇《Sherlock》（福爾摩斯）及《Black Mirror 》（⿊鏡）的Toby Haynes、以及憑電影《爸媽不在家》屢獲殊榮的新加坡導演陳哲藝均是NFTS的畢業⽣。

邀請何超儀演講的National Film and Television School曾經培育過不少著名影視業名人。（電影公司提供）

⽽由超儀主演的《Mother Tongue》，其導演Mike Figgis（曾憑《Leaving Las Vegas 》獲奧斯卡提名）亦曾在NFTS作過講師。⽽這屆倫敦Odyssey電影節更選定了超儀為焦點影⼈，更⼀連兩晚選影其作品《Finding Bliss：Fire&Ice》（尋找極致的喜悅：火與冰）的導演剪輯版及《Habit》，⽽《Habit》更是⾸次放映由張叔平剪輯的新版本，加入了⼤量從未曝光的香港拍攝⽚段，充滿80年代港產⽚的玩味特⾊，是⼀次創新及⼤膽的中⻄電影混合之作。