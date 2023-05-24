Netflix公布「非同住」共享收費　香港跟隨每位要多畀28元

Netflix近年都不停放消息，將會積極處理「非同住者」及含廣告計劃，不過香港一直未有聲氣。不過台灣Netflix方面，今日（24/5）就在官網公告「Netflix帳戶僅供同住者使用」計劃，非同住帳戶會被額外收取台幣 $100（約港幣25元）。

Netflix成為業界龍頭。（網頁截圖）

有關台灣Netflix在官網的公告，內容強調Netflix帳戶僅供同住者使用，會員和同住者可以隨時隨地使用Netflix，在家、外出或度假都能盡情觀賞。至於若想把Netflix帳號分享給同住者以外的人享用，當中便提及兩個方法，分別是標準方案每月新330台幣（約港幣82元），可同時在兩部裝置上觀賞，並可將一位非同住者新增為額外成員，每位每月多付新台幣100元（約港幣25元）。

台灣Netflix今早向用戶發信。（網頁截圖）

而另一為高級方案，每月390台幣（約港幣97元），則可同時在4部裝置上觀賞，最多可將兩位非同住者新增為額外成員，每位同樣每月要多付100台幣。至於基本月費270台幣的方案則無法新增額外成員。

隨台灣公布收費後，香港官網亦有更新，官方表示標準（每月港幣78元）與高級（每月 港幣93元）方案的用戶，皆可以可新增額外成員名額，每位每月為港幣28 元，並補充額外成員會擁有自己的帳戶和密碼，但會費將由邀請他們共用 Netflix 帳戶的人支付，但當中很多細節都未有詳述，惹用戶不滿。

Netflix終於推出新方案打擊寄生戶。（網頁截圖）

此外，Netflix亦指明額外成員與一般會員帳戶的主要區別包括：額外成員可以從任何裝置觀賞Netflix，但同時只能使用一部裝置觀賞。額外成員可以下載影片，但一次只能下載至一部手機或平板電腦。而額外成員啟用帳戶的國家／地區，必須與帳戶擁有者相同。會員也可以利用轉移功能，保留觀影紀錄和專屬推薦等。