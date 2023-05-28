影星Samantha不敵癌魔終年28歲　臨終仍為動畫配音不願小朋友失望

年僅28歲的加拿大女影星Samantha Weinstein（譯︰珊曼莎溫斯坦），2021年診斷出卵巢癌，過去兩年不單積極抗癌，更沒有放棄演藝事業，堅持接拍電影，又因不想令小朋友失望，可以看到最新的動畫集數，治療期間仍擔任配音工作，將生命燃燒到最後一刻。直至一星期多前，家人代她在IG公告離世的消息。



Samantha在過去兩年間，一直積極抗癌。（Samantha＠IG）

Samantha 6歲開始演戲，10歲已經憑電影《Big Girl》獲得加拿大電影、電視和廣播藝術家工會（ACTRA）女性傑出表演獎，成為該獎項最年輕的得獎者。隨後開始為多部動畫及電視劇配音。2013年因參演驚悚電影《Carrie》，飾演霸凌女主角的高中生而廣為加拿大觀眾認識。

Samantha時有更新自己的病況。（Samantha＠IG）

治療期間並沒有消極生活，只要身體狀況好一點，便盡情享受每一秒鐘。（Samantha＠IG）

2021年，Samantha 被診斷出患上卵巢癌，但她並沒有因此放棄人生，除積極與癌魔搏鬥，更繼續從事演藝工作，還主力為動畫《Dino Ranch》做配音工作，縱在治療期間需要休養，但都盡可能不會缺席，只希望孩子們能看到最新的集數。

Samantha在5月14日上午，於多倫多的瑪嘉烈公主醫院病逝，終年28歲。臨終時親友都陪伴附近。而兩日後，家人在其IG公告該消息，不單將她與宇宙星河的相片合成，喻意她展開了下一趟的冒險旅程。