AV女優相澤南淚灑機場宣布引退　捱過社長病逝及疫情望來港拍戲

日本AV女優相澤南（Aizawa Minami），今個月14日便27歲，日前飛到台灣與粉絲作兩日一夜的台中之旅，而抵達桃園機場接受記者訪問時，突發宣布引退消息︰「雖然是很緊急的宣告，以今天作畀線，身為AV女優的相澤南要引退了。」她更表示往後都會在台灣或香港拍影視作品，但不會再拍AV，而選擇在台灣宣告更加有一個心酸原因。



相澤南一到台灣桃園機場，便接受傳媒訪問兼公告引退消息，期間哭了近３分鐘。（網上圖片）

社長患癌獨自撐起公司

相澤南在回應傳媒詢問時，表示原定25歲便引退，但因四年前情如兄長父親的社長罹癌離世，傷心欲絕︰「當時自己頭腦和內心都被掏空了。」事實上在社長患癌時，她積極撐起公司，連隨後又緊接遇上新冠肺炎疫情，令全球的生活都變得鬱悶沉重，然後相澤南覺得自己的作品還能帶給大家慰藉作用，於是堅持繼續拍下去，將退休大計延遲一年。直至疫情過去，大家重新出發時，自己亦卸下AV女優身份，展開新生活。

香港出世的相澤南，早前來港旅遊。（IG截圖）

在日本宣布會冇迴響

今年26歲的相澤南，香港出世，後來跟經商的爸爸移居到美國再返回日本生活，早前亦有到港旅遊。大學一年級時，結識了公司社長兼經理人，翌年決定當AV女優，2019年擊敗眾多對手贏得《FANZA成人獎》「最優秀女優賞」，是業界一大指標，但同年9月，社長因癌症離世，二人向來親如父女，故對她受到嚴重打擊，曾停工數月。

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至於為何選擇在台灣宣布引退，她坦言如果在日本宣布，會沒太多人報道及關注，變得消聲匿跡，故選擇到台灣公告，亦可以答謝一直以來支持她的台灣粉絲，隨後亦希望可以在台灣及香港，尋求發展機會。至於會否再拍AV，相澤南透露︰「除了與新有菜參及三上悠亞引拍攝的引退作，還有兩部已經拍完的作品會陸續與大家見面，之後都不會再拍AV了，希望未來有機會演出香港或台灣影視作品。」