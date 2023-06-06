何超儀出席英國影視學院大師班　「香港電影要⽤創意走向世界」

上星期，何超儀應英國Odyssey 電影節邀請，出席英國最⾼級別、世界著名影視學院National Film & Television School （ NFTS ）的Master Class （⼤師班）講座，分享創意⼯業的經驗及 ⼼得，話題由演技、電影製作、推廣，以⾄中 國與⻄⽅社會的關係對電影創作的影響也觸 及，⽽超儀全程真切地表達了⾃⼰的看法，其 中不乏精彩⾦句，令在場的學⽣多次⿎掌。

何超儀出席著名影視學院National Film & Television School （ NFTS ）的Master Class （⼤師班）講座。（大會提供）

何超儀的852電影公司成立15年以來，開拍過多 部香港及國際電影，包括正在東南亞上映的 《Rajah》，也有正處於後期製作的《Mother Tongue》，港⽚⽅⾯有《維多利亞壹號》、《全⼒扣殺》及正在上映的《死屍死時四⼗四》， ⽽她個⼈更曾獲⻄班牙影后及⾦像獎最佳女配 ⾓等獎項，當被主持⼈（創意⼯業科總監Alex Cannock）問及希望透過電影帶出什麼訊息給觀眾時，超儀表示是⼈性，最真實的⼈性。」

何超儀獲校方高度重視，細心安排今次大師班。（大會提供）

超儀︰「我喜歡表達⼈類的情感，喜怒哀樂，對於⼈在困 境及痛苦的情況下的反應，我⼀直很好奇，如果你在醫院病房外觀察⼈的反應，你便會發現⼈性那真實及可怕的⼀⾯，那種真實的⼈性， 完全是你意料之外的，即使那個是你以為認識 了⼀輩⼦的朋友…..我⼀直希望⾃⼰的電影能表達出這種真實的⼈性，⼀個電影⼈或演員能夠看透⼈性的真實，那他的作品才有意義。」 此話令主持⼈深感認同，⼤讚這是⼤⽂豪莎⼠比亞以⾄不少⽂學的命題。

大師班後，校方安排四處瀏覽。（大會提供）

談及經營電影⼯業這⾨⽣意的⼼得，超儀說︰「你必須要了解⼈類的意識形態，感受他們所感受的，這對電影創作者非常重要，你需要改變⼈們的意識，令他們相信你希望他們相信 的，但⼤部份⼈都會被困在⽣存的意識中，只有2%的⼈能跳出這個框框，成功的電影⼈，便是那2%的⼈，他們會懂得怎樣令⼤家相信他希望⼤家相信的，成功的電影便是要傳遞⼀些理念，⼀些情緒，所以你要知道什麼時候是最佳時間去推銷他們的產品，可惜我經常錯過了這些最佳的時間，但我不會放棄，我跟⾃⼰說要好好的等待下⼀次這時間的來臨，找個新⾓度，把握另⼀次機會，最重要是你不要讓任何⼈影響你的決定，你要相信⾃⼰。」

校內亦有《超級無敵掌門狗》的模型。（大會提供）

被問及現在中國與⻄⽅國家關係緊張，香港電影有什麼出路？ 超儀說：「這不能全因為中國，這對中國來說不公平，但你要知道，在香港拍電影是不能令你賺⼤錢的，所以不少電影⼈都希望往內地發展，那是⼀個快速發展的市場，但內地有它的那⼀套，現在中國電影市場就像80年代的美國電影市場⼀樣，製作很多⺠族英雄電影或愛情電影，這是內地市場需要，事實上在九七之後，香港電影⼈也了解到內地市場如何龐⼤，不少好的電影製作⼈也北上與內地的演員合作，把我們這些演員留了在香港，這也是其中 ⼀個原因我要成立⾃⼰的852電影公司，我希望 下⼀代可以承傳下去，盡我所能做⼀些事情。」

何超儀希望⽤創意把香港電影接通世界。（大會提供）

超儀又提到好多香港電影導演從內地回流，因為他們發現⾃⼰掌握不到怎樣拍⺠族英雄電影，那些都是他們之前在香港⼀直沒有拍過的。「他們都會了解到之前為了內地市場⽽失去了香港這個市場。⽽現在香港的電影⼈都會在想，從前的香港電影都是靠賣外埠來⽣存的，例如⽇本、韓國、泰國、⼤⾺等東南亞甚⾄是歐美國家的市場，現在拍電影的製作成本不斷增加，是不能沒有國際市場的，我們都希 望香港及內地電影能有更多不同類型、題材多 樣的作品，更國際化，電影是世界語⾔，不能 依賴單⼀市場，我想現在對所有電影製作⼈來 說最重要是開發國際市場，⽤創意把香港電影接通世界。」

講座過後，不少⻄⽅傳媒就Master Class內容訪問超儀，更有學⽣在場外⾨⼝等候超儀，意猶 未盡要在與她討論交流，超儀也細意聆聽，樂 於與⼤家交換看法，以致令整個⾏程超時。