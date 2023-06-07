外國網站揭荷李活巨鵰排名　米高法斯賓達第二　美國隊長竟不上榜

演員為劇情需要而犧牲，原本是敬業精神的展現，不料卻在網路發達的年代，造成自己的困擾？全球眾多色情網站以男女星在片中的裸露畫面為號召，有些看似一晃而過的鏡頭，被拿來定格檢視，話題大牌們的身體隱私，也無所遁形。近日就有一個網站，以男星們過去的露點畫面比一比，封《失蹤罪》（Gone Girl）賓艾佛力（Ben Affleck）為「第一大鵰」，但《心之全蝕》（Total Eclipse）里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《心計》（The Talented Mr. Ripley）祖迪羅（Jude Law），就被認為還有很大的「成長空間」。



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男星露三點在過去是比女星裸胸部還要嚴重的禁忌，敢做出這種尺度的人，都會引起熱烈話題，也有很多一線天王巨星，不是從來不肯有這種尺度，就是成名後絕對嚴禁這類演出，因此當過去從來沒很大方的賓艾佛力在《失蹤罪》中裸身走進淋浴間，第三點突然晃過，大家都不敢相信。身高188厘米的他，「尺寸」也相當傲人，《失蹤罪》不僅讓他的演技很難得受到各方好評，也令他風光登上「第一大鵰」的寶座。

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排名第二的米高法斯賓達（Michael Fassbender），早在《色辱》（Shame）上映時，已經掀起過討論熱潮，片中他的重要部位出現過好幾次，每一次都讓人懷疑是處在興奮狀態之下，讓他瞬間成了全球頭號性感男神，連奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）都曾經打趣表示，想跟他的「那裡」對戲，讓他尷尬到不知如何回應。

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坊間始終有傳黑人在各人種中，最具「雄風」，在《水行俠》（Aquaman）中扮演大反派的黑人男星耶也亞度馬甸II（Yahya Abdul-Mateen II），後來在同樣改編自漫畫的HBO劇集《守護者》（Watchmen）大方正面全裸，讓人一覽無遺，同樣幫自己贏得更多的粉絲喜愛，榮登季軍，證明傳聞頗有幾分可信度。而「地表最強老爸」里安納遜（Liam Neeson），快40歲時在《Under Suspicion》有一幕浴室激情中被人持槍闖入、為了逃命只好光身體跑走的場面，儘管他裸奔是遠景，還是被拍到「肢體晃動」的正面鏡頭，讓他得到第4名。

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拍戲向來沒有在怕露點的伊雲麥葵格（Ewan McGregor），以《Young Adam》和泰達史雲頓（Tilda Swinton）床上裸身談心時的正面近鏡頭拿下第5名，尺寸在「大鵰排行榜」位於前段班的優秀成績。其他包括露點也像家常便飯的維高摩天臣（Viggo Mortensen）、安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas），以及長期被傳是「荷李活鵰王」之一的哥連費路（Colin Farrell），都位在「中間偏前」的位置，也還算不讓人失望。

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後段班裡就不乏人高馬大、「重點」卻不夠威猛而令影迷失望的男神，譬如194厘米的瑞典猛男亞歷山大史卡斯加（Alexander Skarsgård），因為《真愛如血》（True Blood）裡一堆的全裸露臀激情鏡頭，讓迷姐迷妹瘋狂崇拜，等到第6季尾聲終於露出正面，尺寸卻不甚驚人，粉絲只好自我安慰：「是在雪地裡的場面，太冷總是會有影響。」而尚未成為007的丹尼爾基克（Daniel Craig），拍片尺度也很放得開，可惜尺寸和胸肌不成正比，也算是排名偏後面的。

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早在40年前已經在《美國舞男》（American Gigolo）、《慾海驚魂》（À bout de souffle）露三點的李察基爾（Richard Gere），當年靠著敢脫出了名，然而現在網友把他以往的裸戲反覆看了看，認為他實在很難在「大鵰排行榜」名列前茅，就是後段班。《毒魔》（Venom）猛男形象深植人心的湯哈迪（Tom Hardy），也是完全不在意露點，儘管尺寸並不傲人。英俊小生祖迪羅、曾經是全球少女夢中情人的里安納度迪卡比奧，同樣都有顏值與威猛雄風的高反差，在排行榜上幾乎敬陪末座，還好尺寸不讓人滿意，沒有影響到他們滿滿的桃花。

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