變形金剛︱新女主角外型轉走實力派　盤點系列七位美女演員

荷里活科幻特技鉅獻《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers：Rise of the Beasts）已於6月8日上映，作為暢銷漫畫動漫的變形金剛，自2007年起被著名導演Michael Bay拍成真人版搬上大銀幕，受盡觀眾歡迎。

荷里活科幻特技鉅獻《變形金剛：狂獸崛起》已經於6月8日上映！（《變形金剛：狂獸崛起》電影劇照）

來到《變形金剛》系列第7集，不少觀眾看完由第四批主角主演的電影後，對選角大感不滿，猶其認為新作未有「按傳統」由性感火辣的一線女星擔任女主角，轉為由非裔美國女演員Dominique Fishback飾演，令網民直呼：「香車美人定律嚟嘛！」「睇IMAX版、女主角太大頭喇……」「還我Megan Fox！」

新一代女主角，由非裔美國女演員Dominique Fishback飾演。（《變形金剛：狂獸崛起》電影劇照）

Dominique Fishback的外型與過往的《變形金剛》電影女主角差異甚大，引起廣大影迷不滿，而且在電影中有不少大頭鏡頭，令網民吃不消。（《變形金剛：狂獸崛起》電影劇照）

為補償一眾《變形金剛》忠實粉絲對新作的不滿，以下為大家盤點過去6集《變形金剛》電影的美女，不知道大家心目中首選是哪一位呢？

各位影迷先不要失望，以下為大家盤點《變形金剛》系列電影的省鏡女主角，大家的心水又是哪一位呢？（《變形金剛》電影劇照）

《變形金剛》（Transformers）

元祖女主角：美瑾霍絲（Megan Fox）

元祖女主角美瑾霍絲，相信所有《變形金剛》的觀眾都不會忘記她！（《變形金剛》電影劇照）

當年的美瑾霍絲經常在電影中大騷性感，在《變形金剛》的演出極具代表性。（《變形金剛》電影劇照）

搶眼女配：Rachael Taylor

首集《變形金剛》除了有美瑾霍絲外，亦有一位金髮女配，非常搶鏡！（《變形金剛》電影劇照）

《變形金剛》這位金髮女配，名叫Rachael Taylor，可惜她只飾演了第一集。（《變形金剛》電影劇照）

《變形金剛：狂派再起》（Transformers：Revenge of the Fallen）

冧莊女主角：美瑾霍絲

美瑾霍絲再冧莊一集，不改性感風格！（《變形金剛：狂派再起》電影劇照）

美瑾霍絲的導彈級身材，可惜未能在戰鬥中得到發揮！（《變形金剛：狂派再起》電影劇照）

美瑾霍絲在第二集更為成熟，造型風格亦更多變。（《變形金剛：狂派再起》電影劇照）

Isabel Lucas激情誘惑

Isabel Lucas在第二集裡對男主角展開激情誘惑，更為美瑾霍絲撞見。（《變形金剛：狂派再起》電影劇照）

原來這位性感女生的真身是一隻狂派變形金剛，真是色字頭上一把刀。（《變形金剛：狂派再起》電影劇照）

《變形金剛：黑月降臨》（Transformers：Dark of the Moon）

二代女主角：「史特咸嫂」Rosie Huntington-Whiteley

動作巨星積遜史特咸（Jason Statham）的嫩妻Rosie Huntington-Whiteley，是《變形金剛》系列第二代女主角，性感程度足以與美瑾霍絲匹敵。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

Rosie Huntington-Whiteley當時參演時仍然是模特兒，在影視界還未算非常火紅。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers：Age of Extinction）

三代女主角：「小碧咸嫂」Nicola Peltz

由第二批主角Mark Wahlberg主演的第四集，由「小碧咸嫂」Nicola Peltz擔任女主角。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

當時的Nicola Peltz非常稚嫩，飾演Mark Wahlberg的女兒。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

華語影迷最熟：李冰冰

第四集亦由李冰冰飾演女配角，在香港街頭飛車，相信她會是各位影迷最熟悉的演員。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

李冰冰雖然戲份不多，但在劇情中起了關鍵作用。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

《變形金剛：終極戰士》（Transformers：The Last Knight）

四代女主角：「星爵媽」Laura Haddock

第五集的女主角由Laura Haddock主演，她在Marvel超級英雄電影《銀河守護隊》系列中飾演男主角星爵在地球上因癌病身亡的媽媽。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

Laura Haddock在第五集裡與Mark Walhberg有對手戲份。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

《大黃蜂》（Bumblebee）

五代女主角：「女鷹眼」Hailee Steinfeld

《變形金剛》外傳兼第六集《大黃蜂》，由「女鷹眼」Hailee Steinfeld飾演女主角。（《大黃蜂》電影劇照）