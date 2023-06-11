「新灣流」電影計劃啓動　林建岳：香港電影迎來千年難遇良機

“新灣流”電影計劃昨日（10日）舉行啓動發布會，多位影視行業領導及嘉賓均到場參與，包括中宣部電影局常務副局長毛羽、上海市委宣傳部副部長、上海市電影局局長高韵斐、特區政府文旅局創意香港總監曾昭學、中影集團董事長傅若清、上影集團王健兒董事長、紫荊文化集團吳保安董事，以及寰亞傳媒集團主席林建岳等。

新灣流電影計劃啟動。（大會提供）

「新灣流」電影計劃是爲進一步推進香港融入祖國發展大局，響應「共建人文灣區」號召，推出“新灣流”電影計劃。該計劃以「傳承精神」、「激勵培養」、「文化强國」爲核心思想，秉承延續香港電影的傳承精神，發揮香港電影工業優勢，輔助灣區電影工業及産業有序發展，擬每年策劃與製作既有藝術品質又廣爲觀衆接受的10部電影作品爲目標，推進中國故事全球化表達，展現新時代的中國形象。

中影集團黨委書記、董事長，中影股份董事長、總經理傅若清先生表示：「新灣流電影計劃，以「傳承」、「創作」、「培養」爲主綫，創作優秀作品、培養新星人才，這個舉措不僅蘊含著「灣流入海，生生不息」的拳拳之心、殷殷之情，也承載著十分重要的發展意義。」上影集團黨委書記、董事長，上影股份董事長王健兒先生在發言中提出的「名導合作」、「英才佳作」、「新人新作」等創作人才計劃，爲優秀年輕電影人搭建了實施才華的廣闊平臺，也是未來幾年重塑電影産業發展格局至關重要的一環。

林建岳發言表示：「香港電影工業正迎來千年難遇的良機，‘新灣流’電影計劃，以傳承精神、激勵培養、文化强國爲宗旨，發揮香港優勢，立足大灣區，走向世界。該計劃必將在粵港澳大灣區各地政府的支持和關懷下，充分彙聚大灣區內源遠流長的電影資源，爲電影工業發展注入澎湃的動力。」

《母難之日》監製劉偉強與導演李光耀亦有現身發布會。（大會提供）

發布會上公布了兩部來自香港的新導演作品《母難之日》及《中秋不復》，而《母難之日》監製劉偉强及導演李光耀亦有現身發布會，劉偉强談到對於青年導演的期望時表示：「非常羡慕現在的年輕導演們，行業內的這些公司，提出了各種各樣的新導演扶持計劃，真的好幸福，我那個時候可沒有現在這樣好的推新計劃。」

李光耀透露《母難之日》為一部講述內地與香港交集的影片，一位來自內地的單身母親去香港尋找她消失的女兒的故事。影片《中秋不復》的編劇兼導演詹勝，在談到影片創作的初衷時表示，家庭和鄉愁一直是我們中國人最大的情感命題，這部影片可以用一句話來描述「一個家庭，兩座城市，四盒月餅，二十五年」。除了已經公布的兩部影片外，相信該計劃的實施將會有更多的影視公司及新導演加入其中。