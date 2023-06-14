閃電俠明上映｜電影完整故事角色導讀　拆解初代蝙蝠俠為何會出現

華納兄弟本年度超級鉅製《閃電俠》（THE FLASH），幾經波折下終於在本周（15/6）上映，今次由《小丑回魂》（IT）導演安迪慕式提（Andy Muschietti）執導，影星艾薩米勒（Ezra Miller） 主演閃電俠首部真人版獨立電影。而今次更玩多元宇宙，除了有閃電俠，仲有80、90年代版本的「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）、《超少女》索女新星莎莎哥利（Sasha Calle），重整一隊另一宇宙的「正義聯盟」。



3位超級英雄將在今集聚首，而眼利的會見到右手邊的「閃電俠」有點山寨。（《閃電俠》劇照）

故事講乜？

點解今集又要涉及多元宇宙？事緣「閃電俠」巴利艾倫運用他的超能力穿越時空，回到過去阻止兇徒謀殺母親，希望可重拾一家團聚，卻在無意間改變未來，令自己困在薩德將軍回歸肆虐、勢要毀滅地球的黑暗時空，但該宇宙並沒有超級英雄可以伸出援手組成正義聯盟！他唯一可以做的，就是說服一個與別不同的蝙蝠俠重出江湖，並從獄中拯救一位跟他想像中全不一樣的超人出來幫拖。「閃電俠」為了拯救他身處的世界，並回到他熟知的未來，必須以神速與敵人競賽，但他作出的犧牲，是否足以將被他扭曲了的宇宙撥亂反正？

「閃電俠」巴利艾倫運用他的超能力穿越時空，回到過去阻止兇徒謀殺母親，希望可重拾一家團聚，卻在無意間改變未來（《閃電俠》劇照）

閃電俠歷史

閃電俠是由Gardner Fox 和Harry Lampert創作，在1940年的《Flash Comics#1》中，閃電俠被形容為「比速動中的思緒更快」。後來，Gardner Fox與Carmine Infantino合作拍攝了1961年的《Flash of Two Worlds》，令閃電俠成為首個玩多元宇宙的漫畫角色，當時白銀時代的巴里艾倫（Barry Allen）回到過去，遇上黃金時代的傑伊加里克（Jay Garrick），當時這個革命性的想法，到今天仍繼續推動著不同的故事和創作， 包括《閃電俠》背後的演員和電影製作人。

閃電俠在1940年的《Flash Comics#1》中，閃電俠被形容為「比速動中的思緒更快」。(網上圖片)

在創作《閃電俠》時，電影製作人受到兩部開創性的漫畫作品所影響，包括1961年的《Flash of Two Worlds》，白銀時代的巴里艾倫發現，只要通過一定頻率來振動他的分子，他就會被傳送到另一個版本的地球，在那裡他遇到了黃金時代的傑伊加里克。另外就是2011年的《Flashpoint》，巴里艾倫醒來發現他的世界已經改變，只有他意識到他的現實世界和這個改變的世界之間的區別。

原已退役的蝙蝠俠，為拯救地球再上戰場。（《閃電俠》劇照）

聯繫添布頓版蝙蝠俠+《正義聯盟》宇宙

這部電影拍攝了 25 周，動用了50 多個令人難以置信的龐大場景，這些場景跨越六個攝影棚和一個巨大的戶外攝影區，以及幾個不同的地點。美術指導Paul Denham Austerberry負責創造一種有凝聚力的現代視覺語言，將兩個碰撞的世界聯繫起來：包括在添布頓（Tim Burton）的《蝙蝠俠》中由Anton Furst設計的世界，以及在薩克薛達（Zack Snyder）的《正義聯盟》中由Patrick Tatopoulos設計的世界。

兩個閃電俠，其中一位的山寨戰衣更大有「來歷」，相當搞笑。（《閃電俠》劇照）

新宇宙正義聯盟班底

艾薩米勒 飾 巴里艾倫Barry Allen/閃電俠The Flash

在《蝙蝠俠對超人: 正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）及《正義聯盟》（Justice League）等DC擴展宇宙電影中飾演「閃電俠」而為人熟悉，其後在《怪獸與牠們的產地》系列（Fantastic Beasts series）中飾演魁登斯（Credence）。今次是「閃電俠」首部個人電影。又因為在多元宇宙下，產生了另一個閃電俠出來，令這隊新的「正義盟聯」有雙閃電俠。

艾薩米勒於DC英雄電影《正義聯盟》（Justice League）中飾演「閃電俠」而為人熟悉。（劇照）

米高基頓 飾 蝙蝠俠Batman

在添布頓（Tim Burton）執導的《蝙蝠俠》系列（1989/1992）電影中，擔演蝙蝠俠而廣為人認識。今次飾演年紀老邁，葛咸城的和平令他索性退癮。他於2014年憑《飛鳥俠》（Birdman）獲得金球獎最佳男主角（音樂及喜劇類），並獲奧斯卡金像獎影帝提名。

當年積尼高遜「小丑」對米高基頓飾演的「蝙蝠俠」，非常經典。（華納電影圖片）

莎莎哥利 飾 超少女Supergirl

美國演員，因在 CBS 劇《The Young and the Restless》的演出而聞名，並贏得了日間艾美獎提名。她在《閃電俠》（The Flash）中飾演DC擴展宇宙中的超少女，這也是她的長片處女作。

超少女的戰力，跟超人差不多。（《閃電俠》劇照）

多元宇宙的複雜故事

《閃電俠》編劇Christina Hodson認為今次是重大挑戰：「編寫兩個不同版本的巴里艾倫，也意味著要編寫兩個版本的閃電俠，這非常具挑戰性，但也非常非常有趣。我有點喜歡這樣的想法，如果你回到過去，改變一件你認為是簡單的小事，但你最終會得到同一個人的兩個版本，他們截然不同。故事中的兩個巴里，相同得來也完全相反，有點像一個麻煩的弟弟。作為一個麻煩的妹妹，老實說，我很喜歡寫那些場景，我的目標是找到一種方法，讓兩個巴里都各有獨特之處，讓他們的友誼令人產生共鳴。」

閃電俠身處蝙蝠洞這海報，已說出劇情的走向。（《閃電俠》海報）

美指向歷史致敬

美術指導Paul Denham Austerberry ：「當我們開始塑造這部電影時，我不得不看看它以前的歷史。我們有兩條故事線，有兩部我們必須致敬的電影——添布頓（Tim Burton）的《蝙蝠俠》中由Anton Furst設計的世界，以及在薩克薛達（Zack Snyder）的《正義聯盟》中由Patrick Tatopoulos設計的世界。這兩部電影已經有相當強烈的語言，但它們非常不同，我們努力將這兩個世界帶入我們的電影中。

由麥可夏儂（Michael Shannon）飾演的「薩德將軍」，今集都會出現。（《閃電俠》影片截圖）

「例如，蝙蝠洞對我們的電影至關重要，在第一部《蝙蝠俠》電影中也非常重要，從前他們是用微縮模型和啞光繪畫來創造整個蝙蝠洞，但在本片，我們可以使用現代的技術，建立一個更完整的 ，360 度的場景。然後，當我們看Tatopoulos的設計時，所有的視覺語言都非常不同。雖然我想確保這是兩個不同的平衡世界，但我必須讓它們更加一致，這樣我們的電影才能有連貫性...... 儘管我們要遊走於兩個不同的時間線，但我認為觀眾需要看到一種一致的視覺語言。所以，我們的是一個混合體，集不同的東西於一身。」