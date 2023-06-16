Jennie 18禁劇《The Idol》更多意淫畫面曝光　網：根本加長版AV

BLACKPINK Jennie首次挑戰演技的美劇《The Idol》（偶像漩渦）可以說是未播先紅，原本想要打造下一部《Euphoria》，在播出後口碑卻仆直，在IMDb得了5.2 分，爛番茄新鮮度25%，MC保持24分，刷新了HBO歷史上評分最低的紀錄。不只是Jennie在劇中和男舞者熱舞以及露骨的臺詞引起粉絲不滿，男主The Weeknd劇中扮演一個名叫Tedros的俱樂部老闆，但他的人設也遭到觀眾大肆批評。



臺詞讓人不適

在近期播出的片段中，有一幕男主角把手指塞進了女生嘴裡，還說了「f***kin stretch that tiny little p***y.」被觀眾狠狠批評這根本就是「強暴幻想」，有的人直接留言「男主根本就是變態」，更有The Weeknd的粉絲失望表示這部劇讓他對The Weeknd失去了尊重，批評的聲浪佔多數。

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The Weeknd：噁心就對了

對於這些批評，The Weeknd接受GQ採訪時也回應稱：「這確實沒什麼性感可言。不管你在看那個場景時，感覺到不舒服還是噁心，或者你為角色感到尷尬時，都是因為這個情景超出了角色的理解範圍，這不是他應該出現的情況。」他繼續為角色解釋：「你看他會表現得如此欲求不滿，是因為他根本也不相信自己會在那裡。Jocelyn（Lily-Rose Depp）可能是他很難遇到的人，他也因此過度放縱。」不過，The Weeknd也同意這個角色就是個Loser，「他就是很卑鄙，就是個變態，沒有必要美化他。」他還稱：「我們是故意這樣呈現他的，從他的造型、他的頭髮、他整體扮相，這人就是個混蛋。」

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Jennie造型超辣

另外，在新一集的預告裡，Jennie超火辣的服裝在都引起觀眾議論。畫面其中一幕是在車子外，Jennie飾演的Dyanne被粉絲或記者們圍著拍照，她穿著深V造型細肩帶，背後也是鏤空的。另外有一幕Jennie則粉色鏤空的Bra造型上衣，露出好身材與伴舞們跳起貼身熱舞，猜測這一幕大概是Dyanne搶了Jocelyn的演出後的舞臺。不知道是否因為Jennie因出演這部劇也受到了不少批評，有粉絲放出原版Jocelyn的造型解釋劇組有考量到Jennie的偶像身份，有給她加了內襯，褲子也換了比較正常的短褲，在避免太裸露的同時也保有原來的性感。

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《The Idol》在演員陣容上下足了功夫，未開播就話題性十足，但是播出後就遭到大部分觀眾的批評，更有評論不留情面炮轟「根本就是加長版AV」。The Weeknd這次訪問替角色解釋不知道是不是後面會有反轉呢？只是不知道觀眾還願不願意買單。

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