奪寶奇兵5｜六大必睇位拆解年輕版夏里遜福　首集經典角色回歸

經典賣座奪寶歷險系列《奪寶奇兵》(Indiana Jones),自1981年起,經歷了一共四集發展,來到2023年,全新鉅製《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),繼續由巨星夏里遜福(Harrison Ford)強勢回歸,飾演傳奇英雄考古學家鍾斯博士(Indiana Jones),今次史提芬史匹堡(Steven Spielberg)退下導演一職,由《盧根》(Logan)導演占士曼高(James Mangold)執導,故事仲會貫穿頭幾集,相當精彩。(上映日期︰6月29日)



今次是夏里遜福最後一次飾演傳奇英雄考古學家鍾斯博士(Indiana Jones)。(《奪寶奇兵:命運輪盤》劇照)

《奪寶奇兵》電影系列,掀起奪寶熱潮,全球票房勁收19.8億美元(約154億港元)。今個暑假,最新鉅製《奪寶奇兵:命運輪盤》作為系列第5集,製作團隊將為觀眾帶來更強勁、更創新、更驚險刺激的奪寶特技。

夏里遜福最後一次演出

巨星夏里遜福強勢回歸,再度飾演考古學家鍾斯博士,而今集將會是這位奪寶巨星最後一次冒險,至於終極任務就是奪取可改變人類歷史的「命運輪盤」!夏里遜福本人亦親口確認:「這是系列最終章,這是我最後一次飾演這角色。」

今集的終極任務,就是奪取可改變人類歷史的「命運輪盤」。(《奪寶奇兵:命運輪盤》劇照)

大師級班底打造

《奪寶奇兵:命運輪盤》由兩位電影大師史提芬史匹堡(Steven Spielberg)及佐治魯卡斯(George Lucas)聯手擔任執行監製。事實上,《奪寶奇兵》之前4集都是由史提芬史匹堡執導,今集將交棒給曾兩度提名奧斯卡的占士曼高(James Mangold)。

占士曼高執導過《盧根》(Logan)、《極速傳奇:褔特決戰法拉利》(Ford V. Ferrari)、《弦途有你》(Walk the Line)等好評之作,史提芬史匹堡亦盛讚:「他不論在角色設計、場面調度、節奏、剪接等都與我見解相似,如果《奪寶奇兵》不由我拍的話,占士曼高就是人選。」而夏里遜福得知是占士曼高執導之後,亦立刻百分百確認參與這次演出!

基本上見到「福伯」,腦海都會響起《奪寶奇兵》嘅音樂。(《奪寶奇兵:命運輪盤》劇照)

經典配樂再續

至於經典的電影配樂,就繼續由5度勇奪奧斯卡,世界頂級配樂大師約翰威廉斯(John Williams)擔任,約翰威廉斯的作品首首經典,除了整個《奪寶奇兵》系列,還有《星球大戰》系列 、《侏羅紀公園》 (Jurassic Park)、《E.T.外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)、《大白鯊》(Jaws)等鉅作配樂。年事已高的約翰威廉斯,原本只打算為《奪寶奇兵:命運輪盤》創作幾個主要樂章,但開始配樂後決定把整套電影的音樂都完成,可見他的電影及《奪寶奇兵》系列的熱情及厚愛!

25分鐘大戰場面震撼視覺

《奪寶奇兵》系列每集都帶來創新歷險大場面,更以前所未見的製作設計知名,《奪寶奇兵:命運輪盤》亦不例外,鍾斯博士繼續環跨世界歷險,今集將由北非摩洛哥展開,上天下海,橫越全球展開海陸空奪寶激鬥,由地面打到入紐約地下鐵系統的火車追逐戰;北非城市街頭機動三輪車驚險大戰;深潛希臘神秘海底謎城;戰機超高空生死鬥;再加上一開場長達25分鐘的超級動作鏡頭;以及電影壓軸的一場震撼動作場景;還有鍾斯博士用經典皮鞭大戰幾十支槍,必定令觀眾意想不到,大開眼界,娛樂性和可觀性爆燈!

第一集的夏里遜福,演出時只有39歲。(《奪寶奇兵》劇照)

科技令80歲的夏里遜福都可以回春。(《奪寶奇兵:命運輪盤》劇照)

回春特技人馬超猛料

而為了打造年輕版的鍾斯博士將會出現,更是棄用舊片段,特意製作全新畫面。負責這艱難任務的就是勇奪15次奧斯卡的Industrial Light & Magic(ILM)特技公司,他們打造的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way Of Water)、《狂野時速10》(Fast X)、《星球大戰》(Star Wars)系列相信大家都不陌生,究竟夏里遜福會以何等模樣現身,大家要密切留意電影上畫了!

今集有新角色,亦有舊角回歸。(《奪寶奇兵:命運輪盤》劇照)

首集兩大角色回歸

除了夏里遜福繼續飾演鍾斯博士,曾在第一集及第三集飾演Sallah(薩拉) 的尊懷士戴維斯(John Rhys-Davies)也回歸演出,而由嘉倫阿蘭(Karen Allen)飾演的經典女角Marion Ravenwood((瑪麗安瑞文伍得)亦將再度登場。