調教你處男︱劇情演員相睇式起底　珍妮花羅倫絲色誘情挑小鮮肉

荷里活愛情喜劇《調教你處男》（No Hard Feelings），由奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演，夥拍21歲超新星男演員安德魯費德曼（Andrew Feldman），上演一場男心動、女主動的愛情故事。

電影《調教你處男》由奧斯卡影后珍妮花羅倫絲主演，調故戲裡戲外初出茅蘆的安德魯費德曼。（《調教你處男》電影海報）

電影講述Uber司機Mad姐，因為失去了搵錢用的座駕，而急於謀求出路，在網上廣告後得知有錢人家招聘大姐姐帶準備入大學的兒子出Pool，於是立刻出發應徵！這一場愛情任務更引發連場尷尬又搞笑橋段，對白尺度更踩界無極限，令影迷十分期待！究竟故事男女主角因咩事參演，即刻為大家「相睇式」起底！

珍妮花羅倫絲飾演的Mad姐，為搵食出盡法寶情挑安德魯費德曼飾演的小鮮肉，引發連串笑話。（《調教你處男》電影劇照）

珍妮花羅倫絲休息兩年以Sex Comedy瘋狂爆笑回歸 瞓身演出兼任監製

珍妮花羅倫絲是當下最炙手可熱女演員之一，但她自言，有一類電影未曾真正出現在她演藝履歷中，「無錯，我一直都想多拍喜劇，可惜找不到合適的劇本。」珍妮花續指：「今次《調教你處男》（No Hard Feelings）有機會大玩特玩…… 勁過癮場面加上荒謬抵死對白，又可以同一班喜劇奇才、超搞笑的演員合作，實在太有趣！」珍妮花今次更兼任監製一職。今次可以吸引到已休息兩年的珍妮花羅倫絲出山，完全因為劇本夠搞笑，實在不能錯過，珍妮花更表示：「這是我看過最搞笑有趣的劇本，所以我改變主意，四個月後我已入組。」

《調教你處男》是珍妮花羅倫絲休息兩年後回歸首作，亦突破戲路參演愛情喜劇。（《調教你處男》電影劇照）

電影啟發自Craigslist的一則分類廣告。珍妮花跟她編劇兼導演好友真史杜尼斯基（Gene Stupnitsky）— 大熱抵死瘋狂喜劇《曳曳同學會》（Good Boys）的編劇兼導演，一次晚飯吹水時說起，「喂，你最近有咩新搞作？」史杜尼斯基就跟她分享了一件事 — 他們發現了分類廣告頁Craigslist上2013年的一則廣告：有直升機父母發佈一則廣告，想為他們超宅、怕醜、缺乏「經驗」的兒子尋找一名年輕女性，以引誘他幫他「出Pool」為大前提，讓仔仔由高中宅男變成自信型仔大學生。廣告暗示，成功者將獲得豐厚報酬。「我聽完這件事真的笑爆，大概，因為我們正在暢飲Martini……」珍妮花說。而她最終演出了Mad姐（瑪迪 Maddie）一角。

珍妮花羅倫斯更形容《調教你處男》是她從影以來讀過最搞笑的劇本。（《調教你處男》電影劇照）

「被調教」處男安德魯費德曼為與花姐合作 停學哈佛

戲中被珍妮花羅倫絲「調教」的安德魯費德曼（Andrew Feldman）原來是哈佛學霸，21歲的他本身是一位多才多藝的歌手，演出過百老匯音樂劇《Dear Evan Hansen》的主角。安德魯回憶指：「珍妮花親自打電話通知我『你得咗啦』，仲講笑話我今個學期不用回哈佛了。我當然係𦧲飯應，夢想已成真！」

在電影中飾演小鮮肉的安德魯費德曼，原來本身是一位哈佛大學的高材生！（《調教你處男》電影劇照）

倆人一「教」即合 擦出驚人火花

導演表示珍妮花和安德魯之間的默契，在拍攝過程中更有增無減，還鼓勵他們可以更大膽、更放地演出，「安德魯與珍妮花試戲時，簡直係擦出驚人火花。」安德魯亦表示珍妮花很多時都會豁出去演，甚至有些連我想都不敢想的事，她都敢做，更「身體力行」，同時也鼓勵他跳出自己的舒適圈：「幾乎每天的拍攝，我都必須用身體做一些奇怪的事…… 例如，讓珍妮花跟我跳貼身舞……」

珍妮花羅倫絲與安德魯費德曼首度合作，但在拍攝期間已一拍即合！（《調教你處男》電影宣傳照）

導演和編劇更臨時改對白來加強喜感：「另一場戲，珍妮花讓我坐在她大腿上，然後將我搖來搖去…… 她的對白是：『你是我的彈彈Baby（bouncy baby）嗎？』我原先該回應：『唔知呢……」後來卻改成為：『無錯，我就是彈彈Baby！』實在很爆！」