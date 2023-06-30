調教你處男｜珍妮花羅倫絲未成年拍大膽戲　揚言：裸露賦予我權力

電影《調教你處男》（No Hard Feelings）近日在香港上映，故事大玩性題材，金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）收錢為純情高中男生「破處」，戲中更有正面全裸鏡頭，相當賣命。

珍妮花羅倫絲在《調教你處男》豁出去演。（劇照）

未成年的珍妮花拍攝被強暴的戲份，當年引起不少爭議。（電影截圖）

珍妮花羅倫絲早在16歲出道，發掘她的星探大讚她有演戲天份，第一次試鏡就十分驚艷，其中於2018年上映的電影《The Poker House》中，還未成年的珍妮花就要應付一場強暴戲，反應相當真實，令人看得相當揪心。當時不少觀眾指出，要未成年的珍妮花拍攝這類場面不恰當，但亦有人認為劇情設定珍妮花為一名14歲少女，強暴場面處理算恰當，不應戴有色眼鏡看待。

珍妮花在《紅雀特工》首度裸露演出。（電影截圖）

相隔多年，珍妮花在電影《紅雀特工》（Red Sparrow）中作首次裸露演出，已貴為奧斯卡影后的她，被記者問到為何要脫時，她如此回答：「我考慮咗一陣（才答應），到拍攝前一晚失眠，好明顯我好緊張，因為要喺班房入面裸露真係惡夢嚟」。完成拍攝後，珍妮花有感裸露演出「賦予她權力」，因為她終於踏出舒適圈。到今次《調教你處男》正面全裸，珍妮花仲話完全不用考慮，證明身為專業演員的她有多敬業。