別我叫賭神｜周潤發中新冠暫停謝票　「等身體好番我會重出戲院」

發哥為宣傳新戲《別我叫〝賭神〞》，整個6月來回多地出席活動，在香港創先河，徒步跑了一整日戲院，一有空檔就安排到戲院見影迷。但由於宣傳行程密集，習慣早睡早起的發哥終被感染了，今日確診Covid。他遺憾地告知大家，他需要休息一下，才能繼續跑戲院。

發哥上星期開畫日，開創跑步謝票，跑入戲院向大家答謝。（電影公司提供）

發哥向來早睡早起，連日的宣傳影響了作息時間，最終病倒了。（電影公司提供）

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發哥雖然中招，但不忘對大家的承諾，相當有心。發哥：「原本應承今個星期繼續跑戲院同大家見面、分享、selfie！但呢兩日覺得唔舒服，並於今日（7月4日）確診Covid，所以暫時未能同觀眾見面。等身體好番，我會重出戲院，同大家見面！祝各位身體健康！保重！」

發哥更跑到旺區，跟普羅大眾接觸。（電影公司提供）

去到戲院又跟大家Selfie，相當親民。（電影公司提供）

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《別叫我〝賭神〞》是今年暑假第一檔期唯一港產片，面對有多部外語片同期及前後夾攻，競爭非常激烈。《別叫我〝賭神〞》開映首四天得到香港影迷熱烈支持，更成為周日（7月2日）最高入場人次的電影，累積票房突破5百萬，但仍需大家繼續支持，才有更好更多的場次給觀眾。

主演《別叫我賭神》的周潤發於周末落力到戲院謝票，發哥更親民地與觀眾自拍留念。（電影公司提供）

發哥連日來有大大小小宣傳活動

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《別我叫〝賭神〞》上映以來好評如潮，圈中不少朋友都大讚電影感動。《毒舌大狀》導演吳煒倫深受戲中發哥和柯煒林的父子情所感動，認為是發哥難得一見的深情之作。Error成員吳保錡認為電影喚起了自己當初跑步的原因，希望香港所有跑步愛好者也去看這部電影。另一成員郭嘉駿（193）也大讚電影好看，起初以為是笑片，他看到尾段感動位差點落淚；曾俊華認為電影有笑有淚，是一齣有人情味、好感人的電影；岑建勳叫大家不要被片名嚇倒，這是一套回歸港產片之作，值得欣賞。林芊妤（Coffee）更奉勸大家帶多幾包紙巾入場，因為她感動得哭了好久。