Jennie 18禁劇《The Idol》花絮照外流　戲外尺度更激掀網民罵戰

南韓天團BLACKPINK成員Jennie參演的HBO劇集《The Idol》自從播出後便爭議不斷，18禁劇情被許多觀眾狠批噁心、粗俗、性別歧視，「根本看不懂到底想表達什麼」，Jennie在劇中的表現也有人讚賞有人批評。



這陣子，很多網民也對於Jennie到歐美發展後路線越來越性感，服裝一次比一次還擦邊而感到不滿，因為《The Idol》劇中有太多露骨畫面和大尺度臺詞，部分粉絲更是氣憤表示不明白為什麼公司要給她接下這部劇。但前面的爭議才剛安靜下來，近日又輪到《The Idol》幕後花絮照惹爭議。

【圖輯】點圖放大看引起爭議的4張幕後花絮照👇👇

Jennie這次與Johnny Depp女兒Lily-Rose Depp、The Weeknd、Troye Sivan、Rachel Sennott等人合作，劇集播出後，最近幕後花絮照也流出。在片場玩成一片的他們都是大大方方的露，照片尺度同樣非常之大，當中有一張合照Lily更是直接沒穿內衣隱約露點，另一張粉紅色劇照服裝也只是剛好將Jennie的重要「兩點」遮住，於是這件事又引起網上兩批粉絲罵戰。

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有粉絲認為一些網民喜歡過度解讀，稱：「指指點點的以為自己是誰？」有粉絲則認為她在亞洲和在歐美形象差別巨大：「我也不算保守吧，但她為什麼變這樣了？」也有網民表示關注作品，看看美女就好，沒必要爭吵。對於Jennie這些年的改變，網民們又有什麼看法呢？

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