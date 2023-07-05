李玟逝世｜演繹《臥虎藏龍》主題曲　成首位於奧斯卡獻唱華語歌手

天后歌手李玟（CoCo），今日（5/7）晚上，由胞姐李思林公布妹妹在家中輕生離世消息，終年48歲。李玟於1993年以原名李美林參加新秀歌唱大賽，獲得亞軍成功投身樂壇。1994年推出首張個人華語專輯《愛就要趁現在》，將美式演繹方法傳入華語樂壇，翌年更推出首張英語專輯《Brave Enough To Love》，晉身國際。

李玟曾面對失聲低潮，幸得李媽媽鼓勵「不要放棄」。（資料圖片）

2000年，由台灣導演李安執導，集兩岸三地與美國合拍的電影《臥虎藏龍》（Crouching Tiger, Hidden Dragon），找來周潤發、楊紫瓊、章子怡、張震等主演，而主題曲就由當年已晉身國際天后的天玟獻唱，歌曲更分為中英兩個版本，分別是《月光愛人》及《A Love Before Time》。

電影《臥虎藏龍》在奧斯卡獲得四大獎項，成為華語電影的最高點。（《臥虎藏龍》劇照）

李玟成首位在奧斯於頒獎禮上獻唱的華語歌手。（影片截圖）

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後來電影獲第73屆奧斯卡7項提名，包括最佳外語片獎及最佳電影歌曲獎等，而李玟亦因而成為首位華語歌手在奧斯卡舞台上獻唱，歌曲由易家揚填詞，Jorge Calandrelli及譚盾作曲。表演現場更安排舞蹈員扮演張震與章子怡的角色伴舞。2016年，李玟亦在湖南衛視《我是歌手4》總決賽上獻唱該歌曲，並奪得年度冠軍。