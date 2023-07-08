台北電影獎紅地氈︱陳喬恩婚後首公開亮相　許瑋甯邵雨薇性感夾擊

年度華語影壇盛事「第25屆台北電影獎」今日（8日）於台北舉行，盛事舉行前，一眾作品獲得提名的演員盛裝出席紅地氈環節。今屆紅地氈星光熠熠之餘，焦點落在去年結婚後，首度公開亮相的女演員陳喬恩，而各出席女演員許瑋甯、邵雨薇、楊謹華等亦分別憑性感高貴造型搶鏡，而張孝全、楊佑寧等型男亦陸續登上紅地氈並合照留影。

婚後首度公開亮相的陳喬恩，於「第25屆台北電影獎」紅地氈上登場。（視覺中國）

陳喬恩婚後久未露面，自然成為「第25屆台北電影獎」紅地氈的焦點人物。。（視覺中國）

許瑋甯高貴打扮出席「第25屆台北電影獎」紅地氈。（視覺中國）

許瑋甯高貴打扮出席「第25屆台北電影獎」紅地氈。（視覺中國）

邵雨薇以性感長裙現身「第25屆台北電影獎」紅地氈。（視覺中國）

邵雨薇以性感長裙現身「第25屆台北電影獎」紅地氈。（視覺中國）

資深女演員楊謹華Deep V現身「第25屆台北電影獎」紅地氈。（視覺中國）

資深女演員楊謹華Deep V現身「第25屆台北電影獎」紅地氈。（視覺中國）

楊謹華與楊佑寧於「第25屆台北電影獎」紅地氈上留影。（視覺中國）

型男楊佑寧現身「第25屆台北電影獎」紅地氈。（視覺中國）

憑《罪後真相》提名「第25屆台北電影獎」影帝的張孝全，於紅地氈上亮相。（視覺中國）