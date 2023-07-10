職業特工隊7｜湯告魯斯戲裡外超暖男 為女拍檔化解被迫拍裸露戲
撰文：陳穎思
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《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）近日上映，戲中湯告魯斯（Tom Cruise）飾演的特工Ethan Hunt，對每一位女性都十分溫柔，而戲外的他亦同樣紳士風度十足，其前拍檔Lea Thompson曾經分享一段湯告魯斯所做過的暖心事，證明他成為萬人迷的原因。
湯告魯斯與Lea Thompson曾於1983年電影《步步登天》（All the Right Moves）中合作，年前女方接受訪問時，大爆當年拍攝期間，曾遭監製強加裸露戲，幸得靚佬湯出手解救：「劇本入面寫我要露出胸部兩次，我連試鏡都冇做過，因為我根本唔想除衫，但最後我得到角色，所以只可以講句OK。湯想辦法說服佢哋減一場裸露戲，當時佢話：『如果佢要裸露，咁我都要裸露啦』，佢真係好有型，我一直好感激佢同監製對質。」
當年湯告魯斯不過二十出頭，尚未大紅大紫，但仍膽敢為女拍檔跟監製搞對抗，證明他有義氣又善良，同《職業特工隊》中一樣，願意為女拍檔赴湯蹈火，貫徹暖男形象。
職業特工隊：死亡清算上集劇情+角色介紹
相信各位對《職業特工隊》系列的故事框架套路也不會陌生，今集IMF特工局又再發現一種新...職業特工隊：死亡清算上集劇情+角色介紹詳情。而早前於美國上映時，首波影評已經發布，並打破了湯告魯斯在評論網站爛番茄上的驚人記錄。
湯告魯斯今次有咩玩命場面嚇窒網民?有彩蛋嗎?
61歲湯告魯斯在拍攝危險動作戲都喜歡親自上陣，而在《職業特工隊》系列中每集都將驚險動作戲的難度提升。來到第七集，湯告魯斯就挑戰了世界上僅有少數人懂的極限運動...詳情請看。今次也有電影中亦有不少致敬前作、並於原創基礎上發揮的彩蛋，相信眼利的影迷絕對不會錯過！