職業特工隊7｜湯告魯斯戲裡外超暖男　為女拍檔化解被迫拍裸露戲

《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）近日上映，戲中湯告魯斯（Tom Cruise）飾演的特工Ethan Hunt，對每一位女性都十分溫柔，而戲外的他亦同樣紳士風度十足，其前拍檔Lea Thompson曾經分享一段湯告魯斯所做過的暖心事，證明他成為萬人迷的原因。

湯告魯斯戲裡戲外都係暖男。（劇照）

湯告魯斯與Lea Thompson曾於1983年電影《步步登天》（All the Right Moves）中合作，年前女方接受訪問時，大爆當年拍攝期間，曾遭監製強加裸露戲，幸得靚佬湯出手解救：「劇本入面寫我要露出胸部兩次，我連試鏡都冇做過，因為我根本唔想除衫，但最後我得到角色，所以只可以講句OK。湯想辦法說服佢哋減一場裸露戲，當時佢話：『如果佢要裸露，咁我都要裸露啦』，佢真係好有型，我一直好感激佢同監製對質。」

湯告魯斯與Lea Thompson四十年前合作拍戲，女方感恩靚佬湯為他出頭。（劇照）

當年湯告魯斯不過二十出頭，尚未大紅大紫，但仍膽敢為女拍檔跟監製搞對抗，證明他有義氣又善良，同《職業特工隊》中一樣，願意為女拍檔赴湯蹈火，貫徹暖男形象。