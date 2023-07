湯告魯斯被追問睇《芭比》定《奧本海默》　巧妙回答贏得網民掌聲

由湯告魯斯(Tom Cruise)主演的新作《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One),上畫以來大獲好評,而電影亦將於下星期,迎接《Barbie芭比》(Barbie)及《奧本海默》(Oppenheimer)的挑戰,在美國已經掀起話題,而湯告魯斯在出席活動時,都被問及二揀一會睇邊部先?湯的回應就贏盡掌聲。

湯告魯斯飾演的Ethan Hunt,與白寡婦之間的關係與默契非常曖昧。(《職業特工隊:死亡清算上集》電影劇照)

在首映禮上,有記者問到湯告魯斯會睇《Barbie芭比》定《奧本海默》先?如果只可以揀一部?湯告魯斯拒絕選擇,實情Why not both?「我唔會揀,最好可以一個周末睇晒兩部,我會緊湊一點,一日一口氣睇晒兩部,相信會是先看《奧本海默》,然後再睇《Barbie芭比》。電影上畫日的星期五(美國上畫21/7),你可以早一點安排,一早起身便去睇戲,我都會咁做,我會開畫日就睇晒兩部。」在同行如敵國下,湯告魯斯大家支持對家。

有記者問到湯告魯斯會睇《Barbie芭比》定《奧本海默》先?(影片截圖)

其實湯早前做宣傳時,已經跟《職業特工隊:死亡清算上集》導演Christopher McQuarrie,四出向對手的海報上打卡掀起熱潮,當時更包括較《職》早上畫的《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),他更在特別留言:「這個夏季充滿精彩的電影,大家可以入戲院睇。而這裡只是其中幾部大家好期待在大銀幕上欣賞到的電影。恭喜夏里遜福(Harrison Ford),祝賀Indiana Jones成為影史最具標誌性嘅人物之一。」同時已為《奥本海默》和《Barbie》拉票,讚兩片都具爆炸性。」照片廣傳後,影迷都留言大讚,這尊重對手的行徑令人敬佩。