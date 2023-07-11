湯告魯斯被追問睇《芭比》定《奧本海默》　巧妙回答贏得網民掌聲

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），上畫以來大獲好評，而電影亦將於下星期，迎接《Barbie芭比》（Barbie）及《奧本海默》（Oppenheimer）的挑戰，在美國已經掀起話題，而湯告魯斯在出席活動時，都被問及二揀一會睇邊部先？湯的回應就贏盡掌聲。

湯告魯斯飾演的Ethan Hunt，與白寡婦之間的關係與默契非常曖昧。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

在首映禮上，有記者問到湯告魯斯會睇《Barbie芭比》定《奧本海默》先？如果只可以揀一部？湯告魯斯拒絕選擇，實情Why not both？「我唔會揀，最好可以一個周末睇晒兩部，我會緊湊一點，一日一口氣睇晒兩部，相信會是先看《奧本海默》，然後再睇《Barbie芭比》。電影上畫日的星期五（美國上畫21/7），你可以早一點安排，一早起身便去睇戲，我都會咁做，我會開畫日就睇晒兩部。」在同行如敵國下，湯告魯斯大家支持對家。

有記者問到湯告魯斯會睇《Barbie芭比》定《奧本海默》先？（影片截圖）

其實湯早前做宣傳時，已經跟《職業特工隊：死亡清算上集》導演Christopher McQuarrie，四出向對手的海報上打卡掀起熱潮，當時更包括較《職》早上畫的《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），他更在特別留言：「這個夏季充滿精彩的電影，大家可以入戲院睇。而這裡只是其中幾部大家好期待在大銀幕上欣賞到的電影。恭喜夏里遜福（Harrison Ford），祝賀Indiana Jones成為影史最具標誌性嘅人物之一。」同時已為《奥本海默》和《Barbie》拉票，讚兩片都具爆炸性。」照片廣傳後，影迷都留言大讚，這尊重對手的行徑令人敬佩。