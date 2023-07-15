《白雲公主》真人版小矮人曝光　變晒高佬修改設定為「神奇生物」

迪士尼又一真人版電影作品，《白雲公主》（Snow White）即將於2024年上畫，近日亦拍得如火如荼。而今次亦是繼真人版《小魚仙》，由非裔女歌手Halle Bailey擔正後，再棄用白人，改由拉丁裔女星麗素石娜（Rachel Zegler）主演。而近日有外媒收到拍攝七個小矮人的劇照，發現矮人全數長高了，而且仲有女成員加盟，引起討論。

去年麗素石娜與飾演母后的姬嘉鐸（Gal Gadot）合照。（視覺中國）

而根據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，見到《白雪公主》最新的片場照，真人版電影中的七個小矮人，完全癲覆大家多年來的印象，除了在相中行第一，由《權力遊戲》男星Peter Dinklage飾演的身形合乎童話設定，其餘演員身高都比較高大，亦有女性及其他種族人士參與演出。相片一出，不少網民都指真人版電影跟原著基本格格不入，批評迪士尼再一次過度追求政治正確。

相中的小矮人個個神高神大，再一次童年回憶幻滅。（網頁截圖）

自迪士尼宣布開拍真人版《白雪公主》後，便爭議不斷，原版動畫於1937年面世，是迪士尼首部長篇動畫電影，地位舉足輕重。而當公布其中一個小矮人角色會由患有侏儒症的《權力遊戲》男星Peter Dinklage演出後，他就曾公開抨擊一定要用矮人去演出該角色的想法落後，同時迪士尼亦表示真人版的七個小矮人，將設定為「神奇生物」，該說法似乎跟Peter Dinklage在一唱一和，提前為大家灌輸新版的概念。