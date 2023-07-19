《A.I. 創世者》正式預告刺激震撼　由太空悍戰打到地球海陸空

由《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）導演加利夫愛德華斯 （Gareth Edwards）執導及編劇，最新重量級鉅製《A.I. 創世者》（The Creator），已發布正式預告。預告中，由外太空悍戰至地球海陸空，連環爆炸戰爭大場面衝擊視聽感官。

（《A.I. 創世者》劇照）

《A.I. 創世者》故事講，原意設計為保護人類的A.I.人工智能，十年前在美國洛杉磯引爆一枚核彈頭，掀起一場人類與A.I.的生死存亡之戰。在人類距離取得勝利只隔一步之遙時，A.I.正研製超級武器。要贏得這場戰爭，必須銷毀這件武器。雙方對戰之時，各種超凡高科技武器傾巢而出，核彈、戰機、坦克、火箭炮、激光槍等武器横飛，激戰大場面數之不盡，勢必成為下半年最高期待度的大片。

（《A.I. 創世者》劇照）

故事除各種超乎想像的高科技決鬥大場面，更探討現實世界中發展同樣勢不可擋的A.I.人工智能。在人類與A.I.關係密不可分的今日，不難想像有一日A.I.亦擁有自主思想。前特種部隊成員Joshua（尊大衛華盛頓）的妻子瑪雅（陳靜）在人類與A.I.的戰爭開始時，曾經受A.I.的保護，它們甚至比人類更無微不至地照顧她。而在Joshua尋得超級武器時，發現它竟然是一個天真無邪的孩子。在相處期間，Joshua似乎與其妻子一樣，亦開始對A.I.漸長感情。到底在這場人類與A.I.的終極角力中，Joshua最終能否撇除個人情感，完成任務毀滅這個「武器」？

《A.I. 創世者》的演員陣容鼎盛，包括《天能》(Tenet) 金球提名男星尊大衛華盛頓 (John David Washington) 飾演主角Joshua，Marvel Studios《永恆族》(Eternals) 陳靜 (Gemma Chan) 飾演其妻子瑪雅。同時亦有《潛行凶間》(Inception) 日本影帝渡邊謙 (Ken Watanabe)，以及《冰之驕女》(I, Tonya) 金像女星愛麗遜珍妮 (Allison Janney) 等演技派坐鎮，配以連場視覺特技和刺激動作震撼大銀幕，勢必成為牽動全球的話題作，引發觀眾熱論和反思。

故事大綱

《俠盜一號：星球大戰外傳》導演加利夫愛德華斯 (Gareth Edwards) 執導及編劇最新科幻動作驚慄鉅製《A.I. 創世者》，以連場視覺特技和刺激動作震撼大銀幕，勢必成為牽動全球的話題作。未來世界，A.I.人工智能向人類發動戰爭。前特種部隊成員Joshua （尊大衛華盛頓）正為妻子（陳靜）無故失蹤而傷心，被招攬去追捕刺殺「A.I.創世者」，其發明的秘密武器足以完結戰爭，同時毀滅全人類。Joshua率領精英部隊深入A.I.佔領區，卻發現奉命摧毀的武器竟是一個A.I.小孩⋯⋯《A.I. 創世者》將於9月28日大銀幕獻映。