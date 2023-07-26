林明禎拍片宣傳遊香港　最愛酥皮蛋撻︰不吃茶餐廳等於沒來過

大馬女神林明禎，憑《飯戲攻心》人氣再急升，最近應香港旅遊發展局邀請，策劃了「禎華遊」給訪港旅客，透過影片向旅客推廣香港。而來港發展多年的明禎，對於香港十分熟悉，特別喜愛吃香港的食物，今次拍攝 旅發局「香港旅人包」頭炮「禎華遊」，她到訪銅鑼灣一間茶餐廳點了酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁及西多士享用，吃得津津有味，明禎自爆最愛酥皮蛋撻，更說：「來香港，你不吃茶餐廳，就等於沒有來過。所以茶餐廳是第一個必去的景點。」



林明禎向大家推介茶餐廳食物。（大會提供）

林明禎特別鍾情酥皮蛋撻。（大會提供）

另外她亦到了鴨脷洲街市及熟食市場，一嘗即買即煮即吃的新鮮海鮮，當店主拿起生猛的龍蝦時，明禎還被跳跳紮的龍蝦嚇了一跳呢！林明禎︰「我最愛海鮮。香港的海鮮非常有名，我們特地去了一個室內有冷氣的菜市場，裡面很特別，琳瑯滿目的海鮮任你選，然後直接到樓上的餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」用餐時，明禎與友人一起用戰鬥碗乾杯，實行以最地道的方式大吃大喝。

當店主拿起生猛的龍蝦時，明禎還被跳跳紮的龍蝦嚇一跳。（大會提供）

除了美食，明禎亦穿梭港九，遊覽早前港人在旅發局活動中合力投選，最推薦旅客的地方，例如享負盛名的旺角金魚街、油麻地的80年代廣東歌歌舞廳、滿佈霓虹燈及傳統排檔的廟街夜市，其中在歌廳裡，明禎興之所致拿起咪高峰高歌，唱出至愛歌曲《我願意》，悅耳的歌聲令在場的工作人員也即時心心眼，掌聲四起。明禎又到了中環欣賞維港夜景，並悄悄透露：「以前在中環生活過，所以對這個地方很有親切感。已經坐過4次中環摩天輪，每一次休息，一有時間想要放鬆，我就會來坐坐摩天輪，看看夜景，然後就覺得整個人放鬆晒。」

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經過這次拍攝，明禎指，原來香港有更多好玩地方，讓她繼續探索，「今次有機會去到一些更深入更地道的地區，才驚覺原來香港還有這些地方。多一些懷舊的感覺，像是小時候看香港電影中會看到的畫面、可以親歷其境，是一個很好的體驗，很有意義。」