大師班談香港電影大問題　杜琪峯：原因是香港不屬於香港自己

香港殿堂級導演杜琪峯，早前應「第六屆馬來西亞國際電影節」（MIFFest）邀請，遠赴吉隆坡擔任電影節競賽單元評審團主席，並於7月29日舉行大師班「解碼動作導演大師：與杜琪峯對話」（Decoding Action Directorial Master: In Conversation with Johnnie To），在講座上分享並與觀眾進行對話。

杜琪峯應「第六屆馬來西亞國際電影節」的邀請，擔任競賽單元評審團主席，並舉行大師班進行分享及與觀眾對話。（馬來西亞國際電影節網站圖片）

大師班舉行後，有現場觀眾於社交媒體上分享杜Sir於大師班裡的金句實錄，內容談及杜Sir分享自己創作電影的方法、作為導演的著眼點、對創作的界限以及香港電影的未來，當中不乏杜Sir結集多年的電影製作經歷下，精闢獨到的見解。

杜琪峯應邀出席大師班，進行分享並與觀眾對談。（馬來西亞國際電影節Facebook圖片）

杜琪峯創立的銀河映象，一直堅持原創性，亦透過電影作品對人性、命運等命題作出探討，他在大師班中剖白：「我要講的是『人物』、『人性』、『命運』。至於如何選擇安排動作調配，我並不知道，也許是受了其他電影或生活的影響而產生的思維。在多年的電影歷練中，為什麼會造就這樣的我，實際上，那就是本來的我。」

電影作品中充滿對人物、人性、命運的命題，杜琪峯坦言這就是真實的自己。（馬來西亞國際電影節Facebook圖片）

對於啟發自己的作品，杜Sir亦大方分享他心目中的兩位大師級導演：「日本黑澤明導演的電影我不斷重看，對我影響極大。他注重人物、講故事的方法和電影感。另一位潛移默化影響我的是胡金銓導演，他的電影有靈光。這兩位都是用電影語言在講故事，鏡頭運作和美術方面都做得很好。我的電影世界就是向他們學習。」

杜琪峯表示自己經常翻看日本導演黑澤明的作品。(資料圖片)

杜琪峯更表示自己亦透過胡金銓導演的作品學習。(資料圖片)

杜琪峯「飛紙仔」式的拍攝方法，在電影業內外均十分著名，對於邊拍邊寫的拍攝風格，他在大師班上分享指：「我拍戲是靠直覺，沒有完善計劃，但我知道哪些是可行的。可能邊拍邊尋找，看事情的變化和工作過程中應該走哪條路，哪條路才適合你。」對於甚少親手撰寫劇本，他坦言：「我不寫劇本是因為在還未到必要時，先不做決定，保留還有轉彎的餘地。至於什麼時候必須決定，那就是開拍時。覺得劇本構思還不夠好，有所猶豫，終歸還是得做出來，逼出來或許能做得更好，那是我適應到的方法。這些並非到拍戲現場才有的，只是在當場被迫要擠出最後的決定。」

杜琪峯「飛紙仔」式的拍攝在電影業內外均非常著名，他表示自己拍電影靠直覺、沒有完善的計劃，但同時知哪些方法可行。（馬來西亞國際電影節Facebook圖片）

杜琪峯一向敢於評論電影與時局的關連性，而在大師班中，他亦對香港電影作出以下的評論：「香港電影的大問題遲早會出現，這次來得比我想像中還快。原因是香港不屬於香港自己，香港在歷史上的出現其實是一個巧遇，終有一日它會老老實實告訴你，它是屬於甚麼的。」積極提拔新一代傳承電影的杜琪峯，亦有感而發分享對新一代的看法：「年輕一代和我們過去所接受的有所不同，如今受教育年輕人多了，他們不能忍受他們不認同的事情是必然的。我也感覺到當今的奇怪現象纏繞著創作人，如果講真話就死路一條，如果不說又「條氣唔順」，情況就是如此尷尬。你壓制得了嘴巴，但壓制不了內心。」

敢於談論電影與時局關係嘅杜琪峯，亦於大師班中明言：「如果講真話就死路一條，不說又條氣唔順」。（馬來西亞國際電影節Facebook圖片）

對於面對時下困局的態度與方法，杜琪峯亦表示：「我覺得需要一些魔法，就是需要繼續去做，繼續努力，避重就輕或聰明地表達你的心底話。難過也得過，人生本來就不完美，始終會有改變的。壓迫力越強，情感爆發力就越強大。」