Taylor Swift慰勞巡迴演唱會幕後團隊　向50名貨車司機豪送78萬

美國天后Taylor Swift一向是圈中有名的才女，除了歌唱事業得意，去年更憑自導自演的《All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)》奪得2022 VMAs年度最佳MV獎項，近日在爆出有意聯同迷你劇《Normal People》的編劇Alice Birch推出劇集，故事靈感更是Taylor過往精彩的感情生活。

Taylor Swift正忙著舉行巡迴演唱會。（IG圖片）

根據外媒報道，Taylor Swift目前已與編劇Alice Birch討論拍攝劇集的細節，而劇集將會以Taylor的戀情為藍本。由於Taylor過去多次將戀愛經驗寫成歌曲，今次如果劇集成真的話，相信劇集會出現不少Taylor前男友的彩蛋，令大批歌迷及網民感興奮。

Taylor Swift與Joe Alwyn於今年4月被爆正式結束6年情。（VCG）

另外，Taylor的巡迴演唱會非常成功，門票收入已超過10億美元（約78億港元）。根據美媒報道，Taylor演唱會為了慰勞幕後團隊，將會向50名負責運送器材的貨車司機贈送10萬美元獎金（約78萬港元），亦拿出5500萬美元（約4.2億港元）分給舞蹈員、音響、舞台、飲食等幕後人員。