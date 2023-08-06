The Rock亂入MMA選手訪問片段瘋傳　慷慨送新屋予瞓閣樓刻苦選手

荷里活超人氣動作巨星The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson），除了在銀幕上飾演《黑亞當》（Black Adam）超級英雄角色外，現實中亦透過慈善活動成為不少人心目中的超級英雄。

The Rock不僅在電影《黑亞當》裡飾演超級英雄，在現實中亦是不少支持者與受助者心目中的超級英雄。（《黑亞當》電影劇照）

日前，The Rock在一家MMA（綜合格鬥）拳館中「亂入」一位選手的訪問，影片在網絡上瘋傳，The Rock更於社交媒體上分享自己親自送贈一間新屋給選手作為禮物，令網民對他身體力行支持格鬥選手的善舉非常感動。

荷里活動作巨星The Rock在社交媒體上發布一系列照片，與UFC格鬥選手Themba Gorimbo見面。（狄維莊遜IG圖片）

The Rock更送贈一間位於邁亞密的新屋給一直住在拳館閣樓梳化上的Themba Gorimbo。（狄維莊遜IG圖片）

被The Rock「亂入」訪問的MMA選手，為非洲津巴布韋選手Themba Gorimbo，目前為一位UFC選手。隻身從津巴布韋遠赴美國受訓及參賽，Gorimbo一直住在拳館的梳化上，生活異常刻苦，在贏得首場UFC拉斯維加斯73賽事前，Gorimbo戶口裡僅剩下7美元（約港幣54.6元）存款，消息引起The Rock的注意。

The Rock日前亂入一位MMA格鬥選手訪問的影片，在網絡上瘋傳。（狄維莊遜IG圖片）

受訪的MMA選手Themba Gorimbo當時正在訪問中表示The Rock是自己的偶像，一轉身便看到偶像的出現。（狄維莊遜IG圖片）

The Rock與Themba Gorimbo首次見面的畫面非常感人。（狄維莊遜IG圖片）

促使The Rock送贈Gorimbo一間新屋的契機，則來自Gorimbo在贏出UFC拉斯維加斯73賽事後，宣布拍賣自己的格鬥裝備套裝，並將會把收益協助自己遠於津巴布韋的材落，建造一口水井，卻非投放於自己的格鬥事業中。Gorimbo的善舉令The Rock深受感動，於是親身到拳館探訪Gorimbo，視察過他留宿的拳館梳化後，便決定送贈一間位於佛羅里達州邁亞密的新屋給Gorimbo，讓他能在美國有一個安身之所。

The Rock在「亂入」Themba Gorimbo的訪問後，亦視察了他在拳館閣樓留宿的梳化。（狄維莊遜IG圖片）

The Rock對Gorimbo表示：「當我知道你在銀行中僅剩下7美元的存款時，我完全能夠身同感受。我當年在邁亞密時口袋亦曾剩下7美元。但你贏出第二場比賽後，竟然變賣你的裝備，目的就是為了建造一口水井，讓村落裡的人能夠有清潔的食水。」他續指：「因為你本來可以用錢買一輛車、買自己的單位，但你沒有！你先照顧了你身邊的人，正正展現了你的為人，所以我才會飛來一趟，希望親眼見你一面，告訴你，我支持你！」

The Rock表示自己知道Themba Gorimbo的故事後，自己身同感受，因為自己亦曾經歷口袋中僅剩下7美元的困乏日子。（狄維莊遜IG圖片）

The Rock在社交媒體上分享了數輯相片，他提及被受Gorimbo的啟發，並在拳館留宿的梳化前，找到一張手寫字條，Gorimbo列出了自己奮力作戰的原因：「我為兒女的笑容而戰；我為希望與改變而戰；我為我的村落而戰；我為彰顯上帝的神蹟奇事而戰！」The Rock亦於帖文中表示：「非常有啟發性！或許看起來微不足道，但這個人擁有真實、顯而易見的力量及瑪納（MANA），在他拳館閣樓的梳化上、與他的教練及他寫下的字條上。」

The Rock分享到Themba Gorimbo的一張手寫字條，對他而言甚具啟發性。（狄維莊遜IG圖片）

與Gorimbo一樣，The Rock在成名前曾一度過着困乏的生活，帶着口袋裡僅餘的7美元追逐他作為摔角手及演員的夢想，他亦因此將自己的公司命名為「七塊錢製片公司」（Seven Bucks Production），The Rock近年的作品如《黑亞當》、《紅色通緝令》（Red Notice）、《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents：Hobbs & Shaw）均有七塊錢製片公司代表參與。