謝天華黃宗澤網大《無間之戰》劣評連連　網民狠批：睇壞腦

謝天華與黃宗澤（Bosco）主演的內地網絡電影《無間之戰》近日上架，睇戲名同人腳都知劇情同卧底有關，不過今次謝天華就冇再「Laughing哥」上身，由Bosco負責做邊緣人，加埋飾演大反派的陳山葱、張國强、陳惠敏及白只等好戲之人，應該差極有個譜，何解會被網民狠批「睇壞腦」呢？

《無間之戰》找來謝天華與黃宗澤主演，好卡士卻彌補不了劇情上的不足。（劇照）

《無間之戰》講述影一對警察兄弟，弟弟健誠（黄宗澤 飾）为卧底，哥哥健忠（謝天華 飾）為緝毒警，兄弟俩互在警方和販毒集團的黑名單上，隨着一場押送毒販的任務，二人捲入其中，展開一場無間反轉的緝毒故事。

陳山葱飾演大反派。（劇照）

網大「參考」舊片並非新鮮事，今次亦都相當擺到明，既然劇情無新意，找來一班人氣相對高的卡士來充撐場面亦無可口非，但仍彌補不了劇情上的不足，遭網民集體圍剿，劣評連連：「這劇情像極了幼兒園小朋友非常努力的想説清楚今天幼兒園發生了什麼」、「俗套得每一個環節都在預料之内，可以説全片毫無意外之喜，最後還要來一個狗血的悲劇收尾，哎~上不了大螢幕是有原因的」、「人是老的，劇情是老的，歌是老的，套路也是老的」、「好傻X的虎情啊我的天，全員智商不在線純屬胡鬧。」