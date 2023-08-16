旅發局邀《我的超豪男友》Henry宣傳香港 喜歡到小社區尋寶

香港旅遊發展局(旅發局)持續透過世界各地娛樂節目及明星效應，向旅客宣傳香港的獨特魅力，吸引他們籌劃香港之旅。旅發局最近邀請荷里活知名影星、《我的超豪男友》男主角亨利高汀（Henry Golding）來港，以這名混血型男的第一身視角，體驗香港多個熱門景點和文化寶藏，更會拍攝遊記片段，分享給全球粉絲及旅客。



亨利高汀去到中環行人電梯拍照。（旅遊發展局發相）

主持過全球多個旅遊節目的亨利高汀，對旅遊別具心得。過去曾來港旅遊的亨利高汀，對香港讚不絕口：「香港是一個充滿活力、擁有豐富文化的地方，大街小巷更隱藏不少社區寶藏。我特別喜歡香港建築物的新舊並存、社會各行各業的多樣性，是亞洲城市中少有。香港時刻為我帶來難忘的體驗，我認為這裡是必定要前往的旅行目的地，值得推介予全球朋友。」

亨利高汀對香港讚不絕口，是個充滿活力、擁有豐富文化的地方，大街小巷更隱藏不少社區寶藏。（旅遊發展局發相）

亨利高汀在旅發局安排下，穿梭於多個香港地標及地道文化寶藏，除了欣賞維港美景外，他到中環一帶，在香港最早建成的街道 - 荷李活道，體驗香港中西合璧、新舊交融的獨特面貌；在油麻地天后廟，由求籤、解籤到點香等步驟感受香港傳統集俗及文化。他又到旺角的舊式上海理髮店，從師傅的分享中，了解樸實而不失華麗的舊香港情懷。

電影當年掀起一股熱潮，楊紫瓊飾演嘅奶奶都相當難應付。（《我的超豪男友》劇照）

亨利高汀亦在自己的社交平台發放當日拍攝的花絮，見到他跟街坊有傾有講，打成一片。