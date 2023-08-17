金手指｜梁朝偉劉德華重現金融騙案　全球12月上映︰有原子彈效果

全城期待的電影《金手指》，由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍領銜主演，莊文強編劇、導演，黃斌監製，自開拍以來已備受關注，年初於《香港國際影視展》公開的前導預告，已非常震撼。今日（17/8），英皇電影會於北京舉行電影發布會，而舉行在即，電影公司率先公開正式海報及全新預告，並宣布定檔今年12月30日，內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映，兩大影帝梁朝偉、劉德華正面交鋒！

（《金手指》海報）

《金手指》定檔海報中，雙雄合體亮相，角色塑造性格鮮明，梁朝偉飾演的程一言以睥睨眾生之姿坐擁錢財之上，劉德華飾演的劉啟源則莊重堅定，試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。而預告則以「100」入局，引出了一段「用100元賺100億」的不可能人生，為一場橫跨15年的雙雄博弈揭開序幕！

（《金手指》預告截圖）

（《金手指》預告截圖）

全新預告中，一開場程一言（梁朝偉 飾）的一句對白︰「其實喺香港做生意真係幾好玩！」就已讓人感受到了勃勃野心，當他望向車窗外時，一棟堂皇聳立的大廈，在其眼中仿佛是金磚壘砌而成的黃金帝國。而鏡頭一轉，劉啟源（劉德華 飾）帶著大隊人馬來勢洶洶，並質問程一言：「錢從哪兒來的？」程一言笑容玩味十足，一段「用100元賺100億」的暴富傳奇就此展開，梁朝偉一改招牌低調沉鬱的演繹手法，全情投入程一言的「狂妄國度」，勢必再創新經典！預告最後，梁朝偉與劉德華對坐而視，在變幻的光影中，二人的神情和關係也愈發撲朔迷離，對於梁朝偉、劉德華於《無間道》後20年的再次世紀合體，不少網友感嘆道：「這是華語電影史經典陣容的絕版復刻！」

（《金手指》預告截圖）

在年初的發佈會上，《金手指》的男主角之一梁朝偉便分享今次角色對他而言是非常新鮮，好少機會嘗試呢類型。「今次我覺得係點樣由一個普通人、受過高等教育，後來因為好多因緣、機會，慢慢成為一個世紀詐騙案嘅主謀。」至於另一男主角劉德華亦曾表示，今次是重新再審閱一下偉仔呢個人。「今次真係感受到唔一樣嘅一份邪氣。」