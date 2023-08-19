《金雞》陳奕迅零包袱演出　唱完《明年今日》去演嫖客小鋼炮

今晚（19/8）重播由吳君如主演的《金雞》（2002），電影有大量巨星客串，其中當時得令的陳奕迅（Eason）都有客串一角。電影開場不久，他就以嫖客身份「小鋼炮」搵金雞尋歡，爆笑的造型及無包袱的演繹，令電影開場不久已笑翻天，大家又睇睇呢個咁有特色的Ｅ先生演技。



一個Bob頭加格仔衫，另加個深近視眼鏡，當時未有「電車男」這個稱呼，但其實他已經係。（影片截圖）

《金雞》（2002）由吳君如主演，並請來群星去拱照自己，她飾演一個身經百戰，由夜總會做到骨場，再到一樓一的鳳姐阿金，至於戲中客串的男星，除了曾志偉是做賊，其餘通統都是飾演嫖客，梁家輝是個嫖都要嫖得合符經濟原則的陳教授，Eason都不例外，他飾演一個掛念前度女友小白豬，從而希望在妓女阿金身上尋回點點慰藉的宅男，小鋼炮。

整場肉搏戲，Eason都全力以赴，尤其看看他狂吻君如的姿態，真的好狂！（影片截圖）

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Eason都有露點演出，好肥肥白白。（影片截圖）

要欣賞Eason的專業態度，先了解他當時本業，唱歌的狀況。電影時值2002年拍攝，Eason當時正在唱緊大熱作《明年今日》、電影在聖誕上畫時，他就推出首《Lonely Christmas》，浪漫到不能。換轉其他歌手，想保險點，還是不拍吧，慶幸Eason照演可也。

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電影宣傳時已強調會有大量巨星客串，劉德華、曾志偉、梁家輝、杜汶澤、胡軍等，Eason是隱藏沒有公開的，然後入場不久，他便率先俾個驚喜大家。宅男造型的他，將前度的角色投射到阿金身上，二人卿卿我我打得火熱，都是一氣呵成好入肉。這個小鋼炮角色，由造型到演繹上的發揮都去到盡，而且眼見一位歌神可以如此冇包袱，看得令人興奮開心。其實包袱，往往都係自己畀自己，今時今日的觀眾，唔通會以為你真係小鋼炮咩！