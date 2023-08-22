專訪陳湛文麗英父女談演員爭扎　陳湛文︰連命都冇藝術點源自生活

由周國賢、韋羅莎、陳湛文聯手主演的香港電影《全個世界都有電話》，由《緣路山旮旯》導演黃浩然執導，故事講述三位中學同學相約於畢業25年後聚首，當日卻巧合地各自因為智能電話而經歷了不平凡的一天，更為各自的人生找到新意義，劇情故事對資計科技、香港回憶及身份認同等觀念均有所反思。早前《全個世界都有電話》男主角周國賢及新晉女演員麗英，接受《香港01》訪問，分享兩位銀幕父女的合作，陳湛文成為演員之路，以及麗英異於常人的「強大心臟」。

陳湛文與麗英在《全個世界都有電話》裡飾演父女，就新作接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

意外「畀雷劈」

陳湛文與麗英於《全個世界都有電話》裡飾演父女，雖然二人首次合作、戲份亦僅為一場，然而彼此亦火花十足！陳湛文於電影裡飾演一位卑劣的地產分區經理Raymond；麗英飾演的女兒Yanki，則為一位在網絡上賣假相行騙的少女。陳湛文在訪問中透露，埋位前已開始與麗英尋找話題：「我一直有看動漫，所以就先與她談動漫的話題，然後埋位最重要是在屋企的環境裡『摸熟』行位、走位上的安排，因為她要襲擊我、畀雷劈嘛！」

陳湛文與麗英首次合作，更飾演相處多年的父女，在拍攝前亦要先互相熟絡。（梁碧玲 攝）

對於麗英在《全個世界都有電話》的演繹，陳湛文讚揚指：「很貼近她的『星質』！像她這樣一位小妹妹，帶點叛逆、要父母對付一下，其實是頗順暢的！」麗英隨即笑指：「因為你也是爸爸嘛！」陳湛文笑畢表示：「我只可以說每個人都叛逆過，其實回想起是相當過癮的！」至於角色演繹出的叛逆氣質，麗英表示並非源自個人經歷：「我比較少叛逆的行為，因為我好驚！」麗英大笑後續指：「我沒有試過發這麼大脾氣、這次當成是體驗吧！平行時空的另一個我，原來可以這樣！」

麗英自言比角色Yanki細膽，沒有經歷過叛逆歲月。（梁碧玲 攝）

陳湛文與麗英的高潮戲份中，在電影上映前已傳出發生一件意外插曲，麗英笑指：「就是那個『畀雷劈』的意外！哈哈！本身我們知道要用力扔碟在地上，要很接近Peter，所以我們商量好，要扔在身前一點的位置、留一點距離。」陳湛文回憶時亦笑指：「就是試了兩三個鏡頭，全部都有拍攝下來，全部都『試當真』一樣做。」至於意外的關鍵，麗英則忘形地笑指：「但每次也扔得很準！很中他的腳！所以每一下反應也是真實的！」陳湛文亦重塑拍攝時的情況：「她的朝着我的腳扔！我記得由進屋開始拍，爭吵了一輪、然後扔碟，一個鏡頭拍攝到尾。因為我換上了拖鞋，所以如果我沒有跳起的話，應該就要入醫院做手術！」麗英狡狤地笑指：「我真的有感到抱歉！」陳湛文留意到麗英搞笑的表情，亦笑指：「但我不覺得她感到抱歉！我覺得她心底裡覺得很爽！」

麗英與陳湛文的唯一一場對戲發生於屋內，穿着拖鞋的陳湛文幾乎受傷。（《全個世界都有電話》電影劇照）

雖然麗英與陳湛文對戲僅有一場，然而獨腳戲份對演員投入角色的要求更高，麗英自言為角色腦補不少背景故事：「我會腦補我自己是一個很寂寞、很缺愛的少女，故事裡也看得出。因為父親很忙碌、媽媽又離婚，所以許多時候也自己一人。我自己會幻想，如果我是一個獨生女、沒有人陪，我會如何呢？很容易行差踏錯，我在電影中就因為想找一些刺激、快感，走上這條路其實也十分正常。」作為《全個世界都有電話》的電騙「反派」之一，麗英亦對Yanki感到相當同情：「我也會思考，為甚麼Yanki會這麼壞呢？她並非天生就是壞人，背後一定有原因令她這麼扭曲。」

麗英於電影中飾演一位賣假相的電騙少女，她表示有為角色Yanki的行差踏錯腦補背景故事。（《全個世界都有電話》電影劇照）

「大師多數好謙虛」

作為前輩的陳湛文，卻表示沒有在拍攝期間教授演技秘笈：「她很自然就演繹到角色！加上我不喜歡教人嘛！」麗英隨即笑指：「大師多數也很謙虛！」陳湛文聽畢，笑着否認：「我自己也還要不斷請教人！加上她做網媒比我（出道）更早，妳在《小薯茄》出道早過我！」麗英大笑指：「網絡大師姐嘛！」陳湛文收起笑容，認真地表示：「始終我認為新世代已經有獨特的視覺理解這個世界，所以我反而要重新認識他們如何看這個世界！」至於難得與陳湛文合作的麗英，則表示難得拍攝電影，隨時隨地都抱着學習心態：「在片場我有一個學習的心態，留意Peter如何做戲，各位前輩如何做戲，這些是我會觀察的地方。」由網絡演員，成為歌手、再走進大銀幕，麗英自言沒有計劃過：「坦白說，我沒有想像太多。因為我們（小薯茄）的夢想都是成為演員，能夠有電影或電視劇的演出機會，已經非常開心。」

陳湛文表示作為「前輩」，自己卻不喜為人師。（梁碧玲 攝）

由「坐唔定」到成為「藝術家」

曾於演藝學院修讀戲劇的陳湛文，相比不少從小已矢志成為演員的同儕，起步相對較晚。陳湛文分享成為演員的起點：「當時我在金鐘辦公室上班，很接近演藝學院，所以報讀了一個額外課程，修讀完便被啟發了，發覺戲劇的世界很寛闊。加上我當時正值二十多歲，在辧公室『坐唔定』，我會握着滑鼠睡着，於是我便在思考人生，究竟我應該做甚麼？」

陳湛文自言成為演員前在辦公室工作，是一位「坐唔定」、握着滑鼠會睡着的打工仔。（梁碧玲 攝）

於是「坐唔定」的陳湛文便跟隨自己的興趣，正式報讀演藝學院：「我膽粗粗嘗試考演藝，我沒有想過能夠入讀。誰知他們又取錄我，於是我便立刻辭職去讀！」他續指入讀後變化甚大：「入讀之後便將自己當成『藝術家』！那種『藝術家』的思維與熱誠，便會不自覺地演變成孤芳自賞的角落。其實不單我一個人，連我的同學也一樣孤芳自賞，我們會一齊批判世界！『啲戲點解咁做㗎！』」

陳湛文分享自己入讀演藝時的「孤芳自賞」，令身旁的麗英亦忍俊不禁。（梁碧玲 攝）

至於這種心態如何調整，陳湛文亦坦言：「但久而久之發覺，我並非有獨特的表演風格、真知灼見；並未有驚世駭俗的作品；原來現實生活會告訴你行不通，然後想法便會自然調整。」陳湛文亦表示，所謂「藝術家」的思維與熱誠亦並非一面倒的壞處，一定程度上亦成為了自己的推動力、會更去動去尋求好的作品。

陳湛文自言「藝術家」的思維有好有壞，視乎如何操控掌握、成為自己的推動力。（梁碧玲 攝）

由辦公室轉變到劇場，陳湛文自言經歷過不少波折：「有相當多爭扎的地方！」多年之後他坦率地笑指：「不能夠形容為克服，而是臣服！要臣服於這些必然出現的懊惱，或者說我不夠堅定，沒有一種『剩係食麵包我都要做藝術！』不過如果只吃麵包，我應該會更骨瘦如柴！但如果我連命都沒有，藝術又如何源自我的生活呢？」

成為一位成功的演員，陳湛文坦言經歷過許多波折與爭扎。（梁碧玲 攝）

至於最迷失與懊惱之時，陳湛文認真地表示：「當初劇協頒授『最佳男配角獎（喜劇/鬧劇）』給我，當時正值最迷惘的時期！其實當時正正考慮重操故業，誰知卻有一個獎項告訴我『你好似係屬於呢到！』」獎項代表的肯定，對陳湛文而言未如想像一般實在：「我不認為得獎會令我做到更出色的作品，我亦不知道該作品會令我的生活帶來甚麼翻天覆地的轉變，當時是陷入一個漩渦之中。」

陳湛文竟透露，獲得劇協「最佳男配角（喜劇/鬧劇）」獎的時候，原來正打算重操故業。（梁碧玲 攝）

攻擊我Hea比醜更難受

早前推出新歌《全死角美才女戰士》的麗英，被認為對負評免疫力相當高。麗英在歡樂的銀幕形象背後，亦感謝身邊默默支持自己的人：「我自覺心臟並非特別強大，其實慶幸有一班好朋友陪伴我，才能走過去。」

麗英表示自己並非天生擁有一個強大的心臟。（梁碧玲 攝）

麗英走紅自網絡，面對過不少讚與彈，論到最難受之處，她坦言：「最難受的位置，如果是外表的話，其實對我沒有影響！但假如批評我沒有用心做好作品，會更難受！猶其作品背後其實有許多人幫手，究竟是否因為我的表現，影響了身邊的人呢？辜負了幫助我的人呢？」最後麗英亦補充坦率地表示：「但是過去了！只是其中一道關卡而已！」