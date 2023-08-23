《山旮旯》導演被罵壓榨劇組　黃浩然自爆借錢出花紅︰自己未收到

香港電影《全個世界都有電話》，由《緣路山旮旯》導演黃浩然執導，周國賢、韋羅莎、陳湛文主演，電影在上星期四（17/8）上映，但翌日導演在謝票時，已傳來因票房表現不濟，慘被刪場次的消息，於是在場呼籲大家將口碑廣傳，力保場次。



事件被傳媒報道後，一個普通不過的呼籲，想不到被網民留言指又賣慘，更罵他只以低成本開戲，做爛個市，壓榨員工。對這指控，導演黃浩然直接在下方留言，當中提到雖然向來開拍的電影成本都偏低，但就從來冇待薄過劇組人員，更提到當日《緣路山旮旯》大收，就算未收到票房分紅，都寧願向朋友借錢出花紅畀劇組。



《全個世界都有電話》是黃浩然第四部執導作，開畫五日票房暫收100萬左右。(《全個世界都有電話》電影劇照)

《緣路山旮旯》去年爆冷大收過千萬，成為港片奇葩。(《緣路山旮旯》劇照)

被嘲刀仔都畀你鋸斷晒

事件源於文化人馮美華（May Fung）看畢《全個世界都有電話》後，在個人facebook發文，讚電影没有說教，只有幽默，只有諷刺，偶而誇張，似是寫實，並肯定了人類存在的某種正面價值取向。隨後，就有網民留言，向導演反問︰「試下拍多少少budget嘅片，知唔知道咁樣做影響晒成個圈嘅生態？」

內容更直指這做法是壓榨個budget，即係壓榨不少參與拍攝的同行。力斥黃導演「一套戲刀仔鋸大樹成功咗，就諗住套套戲都用刀仔鋸。啲刀仔遲早俾你鋸斷晒！」

黃浩然對於網民的指控，以5點逐一回應。（網頁截圖）

對這指控，黃浩然會親身在留言下方以5點回應︰

「我諗我真要同你講清楚幾點：

1. 我拍攝日數少，唔係因為我拍攝速度快（你可以問我任何一個台前幕後，佢哋都會話我哋拍攝速度正常，唔特別快，亦唔特別慢），而係寫劇本嘅時候，已經設計好啲景同拍攝安排；

2. 我用細機（Panasonic S1H）拍，而且絕大部份時間單機拍攝，所以crew size只有30人左右，比一般港產片細好多，所以成本會低。

3. 我哋所有crew都有人工出，但我哋所有本地主創，由監製編劇以至導演我自己，都一蚊片酬都唔收，全部只收股份。一般港產片，單係主創人工已經隨時超過100萬，我哋完全唔收。我哋唔敢講肥下，但絕對係瘦上。

4. 上部戲票房成功，我喺慶功宴即時派bonus俾crew，12日戲有嚟幫手拍9日或以上嘅，即場出多2日人工，只嚟幾日散工嘅都會封返一封500蚊利是，而呢啲bonus係我同朋友借錢嘅，因為到今日，我個人都係未收到上部戲嘅分紅。

5. 如果你唔識我班crew，我可以介紹你識，你自己親口問佢哋，我有冇壓榨佢哋。」

黃浩然對於壓榨員工的指控，列出５點為自己抱不平。（資料圖片）