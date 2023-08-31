怨泊︱何超儀攜白川和子登首映　導演笑言可能被殺：談邪教很危險

香港日本合拍驚慄電影《怨泊》，由何超儀（Josie）旗下852電影公司製作，邀請日本新銳導演藤井秀剛執導，並由何超儀、周俊偉、白川和子等主演。昨日（30日）何超儀攜同導演及日本女演員白川和子出席《怨泊》首映禮，並與兩位日本電影工作者一同接受訪問。

《怨泊》監製兼主演何超儀，攜同導演藤井秀剛及資深日本女演員白川和子，一同出席電影首映禮。（梁碧玲 攝）

《怨泊》由海報到預告也盡顯驚慄風格，何超儀笑言在拍攝期間也經歷不少：「日日都有驚慄嘅事情發生，停電啦！去咗好舊嘅一間民宿、一間和式房屋，該居住地有好多新潮平房，剩係得呢間係好舊式嘅民宿。裡面好污糟，劇組好細心咁入去清潔一輪，再做舊佢！」至於與藤井導演結緣後再合作的空間，超儀透露：「有！我哋已經傾咗一齊去日本合作，新嘅題材！」

何超儀於《怨泊》首映上接受訪問時表示，有計劃再與藤井秀剛導演於日本電影合作。（梁碧玲 攝）

何超儀表示難得導演訪港，亦有帶導演稍稍遊覽，而藤井秀剛導演亦以英語表示：「去了許多！Josie給予相當熱情的招待！」首次與何超儀合作便探討到日本的邪教，作為文化中的禁忌，藤井導演笑指：「我可能會被殺！在日本談論邪教是一件相當危險的事。」然而導演亦表示會繼續以電影探討邪教主題：「電影談論社會問題是一件非常重要的事，所以我下一次亦會嘗試這樣做！

《怨泊》以日本邪教為主題，導演藤井秀剛（左）與何超儀一同接訪問時，笑指自己有機會因此被殺！（梁碧玲 攝）

白川和子小姐透過翻譯表示：「第一次與外國演員合作，況且看Josie這麼漂亮，所以決定參加！」更表示非常渴望能夠再次與超儀合作。電影預告中，白川和子更上演了聞內褲的變態情節，Josie笑問白川小姐是否因此想殺死她，白川小姐透過翻譯表示：「當然不會！因為此前沒有演過這一類的電影，覺得很新鮮。而且我也將Josie當成女兒一樣，用這樣的心情演出。」

白川和子小姐於《怨泊》首映上，擺出電影中的招牌恐怖手勢！（梁碧玲 攝）