颱風蘇拉｜戲院照常營業有咩戲睇　《叛諜裁判3》風暴下票房奪冠

超強颱風蘇拉襲港，香港天文台今日（9月1日）凌晨2時40分發出八號西北烈風或暴風信號，為香港市民帶來一日風暴假。正當各行各業都停工時，戲院業員工仍緊守崗位，為大家提供服務。本文就同大家介紹今個星期有咩好戲睇，其中新上映的《叛諜裁判3：終極一戰》（THE EQUALIZER 3》， 昨日（31/8）更成為開畫票房冠軍，市民可在安全情況前往戲院欣賞電影，僅記暴風下出門，請注意安全。



丹素華盛頓第三度演出退役DIA特務Robert McCall，為被欺壓的平民挺身而出，以暴制暴。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

由金像影帝丹素華盛頓主演的 《叛諜裁判3：終極一戰》， 昨日（8月31日）於香港正式上映，旋即成為開畫票房冠軍（HK$478,151），勁破系列開畫票房紀錄之餘，更成為首部西片擊敗《奧本海默》（Oppenheimer），奪得其自7月20日上映以來，奪得單日票房冠軍的外語新片。

丹素華盛頓現年68歲，仍然演出動作電影。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

外國傳媒亦大讚丹素華盛頓的演出，認為作為《叛諜裁判》系列的終章很完滿。日前導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）提及，曾想過以凍齡技術將丹素華盛頓回春拍《叛諜裁判》系列前傳，之後再表示，也有想過由米高 B. 佐敦（Michael B. Jordan）或丹素華盛頓的兒子尊大衛華盛頓（John David Washington）演出麥戈（McCall）年輕版來廷續《叛諜裁判》系列。

飾演女主角的Dakota Fanning，原來早於19年前與丹素華盛頓合作過！（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

其他本周上映新戲

《怨泊》

由何超儀監製及主演的電影《怨泊》，今個星期上映，戲中她飾演Sarah，與男友分手後，來到東京散心，兼欲購地發展房地產，但由於碰着美國總統突然到訪東京，令其原訂的酒店爆滿。地產中介（周浚偉 飾）建議她暫住於由一位老婦人（白川和子 飾）經營的一座非常破舊的私人民宿 （minipaku）。

何超儀新作《怨泊》以日本最黑暗的社會問題——邪教為主題。（《怨泊》海報花絮）

何超儀親身上陣拍攝的《怨泊》海報，被評為太過恐怖，被禁止作戶外宣傳及廣告用途。（《怨泊》電影海報）

Sarah在那裡的第一個晚上已感到十分不安、焦慮、害怕，至第二天更開始病了起來，只能被迫留下，但因此令她意外地發現了一具正在被寄生蟲吞噬的完整人體骸骨。高級警司（高橋和也 飾）接手調查，竟發現這家民宿牽涉多宗連環離奇住客失踪案件，而對於Sarah在這古老大屋的遭遇，更是百思不解。而這座有著神秘力量和不明來歷的房子，與Sarah更像有著某種聯繫。當 （minpaku） 的燈熄滅時，可怕而令人不安的景象便籠罩著她，幻像變得越來越真實…

四個大情大性嘅亞洲妹一齊踏上既癲且喪嘅尋根之旅，喺異地身心大解放。（《尋根女團》劇照）

《尋根女團》（Joy Ride）

可宜（艾絲莉朴 飾）同露露（舒莉哥拿 飾）係一對由細玩到大嘅閨蜜，皆因兩人係美國小鎮唯二嘅亞洲女孩。露露原本就生於華人家庭，而可宜自細被白人父母收養，亞裔外表令佢同成長環境始終格格不入。直到一日，可宜被派去中國出差，點知對方竟然要可宜帶埋親生媽媽去派對先肯簽約！於是可宜、露露連同明星舊同學姬芙（史蒂芬妮許 飾）、迷戀韓星嘅表妹「死魚眼」（莎賓娜吳 飾），四個大情大性嘅亞洲妹一齊踏上既癲且喪嘅尋根之旅，喺異地身心大解放，包保旅程夠爆笑、夠抵死、夠賤格！

電影《無間一戰》由黃宗澤、謝天華及陳山聰主演。（《無間一戰》海報）

《無間一戰》

《無間一戰》圍繞一對兄弟而展開，弟弟彭健誠（黃宗澤 飾）是毒梟集團的頭目，代號「黑狼」，而哥哥彭健忠（謝天華 飾）則是一位緝毒警察，雙方同時捲入到一場毒梟鬥爭中，隨着一場押送毒販的任務，哥哥發現弟弟竟然另有身份，二人為了各自的目的，展開了一場正邪交鋒，無間反轉的緝毒故事……

香港久未有賽車電影上映。（《速戰》相片）

《速戰》

李偉楠(劉暢 飾)第一次出戰澳門賽道破頂奪冠，得到了「亞洲車神」的稱號。而阿楠有個同父異母的弟弟阿火(陳家樂 飾)，阿火也鍾情於賽車競賽，但他擅長的是地下賽車，阿楠阿火兩兄弟在香港地下比賽稱王的同時，卻被以汽車科技而馳名亞洲的浩善國際看中，集團主席馬太(惠英紅 飾)極力邀請二人加入，不單是為了提高公司聲譽和銷售業績，更希望兩人能幫助自己的兒子Calvin（楊天宇 飾）成為新一代「亞洲車神」，順利接任集團業務。

阿楠與Maggie（冼色麗 飾）結婚後，開始意識到了作為丈夫的責任，再加上兒子文仔有先天性心臟病，需要大筆醫療費用，阿楠迫於生活的壓力，便接受了馬太邀請，做Calvin的車隊破風手，全力協助他連奪兩屆澳門帝國杯賽事冠軍。

眼看Calvin三連霸在望，他的成就卻惹起最大競爭對手日本長板車隊的注意，他們派出有「死神」之稱的Kenji(耿長軍 飾)在澳門賽車場上挑戰Calvin，Kenji幾年前曾經輸給阿楠，那次敗仗成了他職業生涯中的污點，在賽道上Kenji並沒有把Calvin放進眼內，他要挑戰的是Calvin 的破風手阿楠，Kenji狠辣亡命的駕駛戰術終於導致Calvin意外重傷昏迷，阿楠十分自責，馬太更萬分沮喪，斥責阿楠。

而Kenji在Calvin發生意外之後，不但拒絕道歉還不斷挑釁阿楠，弟弟阿火不忍哥哥受辱，決定和Kenji在香港賽道上一決天下，超越千匹馬力的狂獸在香港繁華的鬧市賽道上正式展開……

LGBTQIA+ 光譜中排名較後的無性戀者要活出彩虹，等於要在世界中心呼喚不愛不婚。（《喜歡這個我》劇照）

《喜歡這個我》

聯誼飯局上被猥瑣男問到「怎樣的人才令你心動？」佳純不覺得誰有性吸引，也從未愛戀過。她放棄音樂夢回到家，跟事業男相親，儘管志趣相投，只是另一次浪漫與現實的拔河。重遇同學真帆，佳純與這位已引退的AV 女王找到共同舒適區，計劃了歲月靜好的小日子卻又起變化。LGBTQIA+ 光譜中排名較後的無性戀者要活出彩虹，等於要在世界中心呼喚不愛不婚。三浦透子在《Drive My Car》後再次展現魔法，駕馭了獨而不孤的堅定角色，窄路前行，點燃不一樣的煙火。