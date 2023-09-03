荷里活罷工︱演員工會有意發動二輪罷工　矛頭直指電玩遊戲開發商

荷里活七月出現63年來首次演員與編劇工會聯合罷工浪潮，抗擊AI人工智能取代編劇及演員工作的趨勢，罷工行動造成多間製片廠影視作品製作停滯。演員工會（SAG-AFTRA）自7月13日起罷工至今超過一個半月，現時尚未恢復與電影及電視製片人聯盟的談判。現正進行罷工的演員工會日前宣布有意發動第二輪罷工，行動將會主要針對電玩遊戲公司。工會表示，關於新的電玩遊戲合約談判已經陷入了「僵局」，需要授權投票進行罷工，以獲得加薪並作為抵抗人工智能的籌碼。

演員工會自7月13日罷工以來，已超過一個半月。（視覺中國）

演員工會與兩大電玩遊戲廠商動視公司及EA公司之間，分別有獨立合約。合約原定於去年11月7日到期，但被延長了一年以進行進一步的討論，談判將於9月26日恢復。工會要求兩大電玩公司對遊戲演員提升11%的薪酬，並隨後再增加4％及4％，要求與電影和電視製片廠相同。工會亦希望獲得對抗人工智能的保障，表示人工智能對遊戲領域的聲音和表演捕捉藝術家（Motion Capture Artist）構成威脅。

支持演員工會罷工行動的成員，亦包括奧斯卡金像級女演員Amy Adams。（視覺中國）

支持演員工會罷工行動的成員，亦包括奧斯卡金像級女演員佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh）。（視覺中國）

演員工會主席Fran Drescher在聲明中譴責遊戲公司「貪婪和不尊重」，Fran Drescher表示：「人工智能再次令我們的成員面臨工作機會減少的風險。SAG-AFTRA再次代表成員對抗暴政。」而遊戲公司發言人Audrey Cooling則表示，他們期待達成協議：「我們都希望達成一份公平的合約，反映出SAG-AFTRA代表的表演者，在為全球數十億玩家提供世界級娛樂的行業中，所做出的重要貢獻。我們正在誠意談判，希望能夠盡快達成互利的協議。」

演員工會主席Fran Drescher於罷工行動期間發言，譴責遊戲公司「貪婪和不尊重」。（視覺中國）

演員工會曾於2016年10月對電玩遊戲公司發動了罷工，該罷工持續11個月。是次發動罷工，工會希望為成員尋求休息時間和安全保護，此外亦要求加薪和人工智能保障條款。該工會希望在電玩遊戲製作現場安排一名醫生，類似電視和電影的現行條款，以及禁止錄影試鏡期間的特技表演。