01直播Live｜梁朝偉獲頒「終身成就金獅獎」　直擊回港見記者情況

梁朝偉入行逾40年，上周六（2/9）獲《第八十屆威尼斯電影》頒發「終身成就金獅獎」，成為首位華裔演員獲得該最高榮譽。今日（8/9）凱旋回港在機場與傳媒見面分享喜悅。

威尼斯影展︱梁朝偉落淚感謝太太 台下幽默指獨享獎項︰不用分享

梁朝偉於威尼斯電影節上接過金獅獎終身成就獎時，對頒獎嘉賓李安笑指：「你就是想令我哭！」同時感謝李安及頒發獎項的威尼斯電影節，並對台下的妻子劉嘉玲表示：「感謝我的妻子、家人和全世界的朋友。我要把這個獎項，與41年來合作過的所有人分享，並獻給香港影！」

梁朝偉得獎後感謝妻子劉嘉玲、家人及全世界的朋友，並將獎項獻給香港電影。（視覺中國）

梁朝偉發表感言期間，一度感動落淚。（視覺中國）

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雖然說要將獎項跟大家分享，但梁朝偉在得獎前會見記者時，便幽默地表示：「我一直想要一座金獅獎，現在我有了！而且屬於我一個人，不用與別人分享！」梁朝偉獲得金獅獎終身成就獎前，主演的《悲情城市》、《三輪車伕》及《色．戒》三部作品，都曾獲得威尼斯最佳電影金獅獎，他亦提到曾受多位合作過的導演啟發，包括侯孝賢、陳英雄、李安及王家衞等。至於得獎後的下一部，梁朝偉笑言：「先慶祝吧！」

梁朝偉於威尼斯電影節得獎前，曾會見記者，表示終於能夠獨領一座金獅獎。（視覺中國）

李安高度讚揚：合作梁朝偉是每一個導演的夢想

而頒發終身成就獎予梁朝偉的嘉賓李安，亦於頒獎前發言，表示梁朝偉至今獲得多項電影獎項及殊榮，完全實至名歸。李安亦高度讚揚梁朝偉：「任何一部電影，都因為他的出現而獲得提升！」更表示與梁朝偉合作是每一位導演的夢想，他擁有能夠撼動人心的眼神：「梁朝偉的一個眼神，勝過許多演員的大段獨白，能引領你通過他去夢想、去想像的靈魂。」

梁朝偉從《色．戒》導演李安手上接過威尼斯金獅獎。（視覺中國）