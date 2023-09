陳法拉首次低調表態撐荷里活大罷工　製作停頓期竟兼職送Pizza？

曾主演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的香港女演員陳法拉,自2014年起返回美國後,主力於荷里活發展,去年亦曾回港參演張家輝自導自演的新作《贖夢》。今年七月起,美國演員工會與編劇工會發動聯合罷工,令荷里活不少影視製作陷入停擺狀態,一直未有就罷工高調表態的陳法拉,今日(14日)於社交媒體分享一則影片,標註演員工會以示支持外,竟然笑指自己在罷工期間以送Pizza為兼職!

陳法拉用頭頂着Pizza盒的百厭神情非常可愛!(陳法拉IG影片截圖)

法拉於「送pizza」的短片中,從薄餅店提取pizza後,竟以頭頂着pizza方盒,全程非常平穩之餘,更沒有搞亂梳行平整的長髮。拍攝影片期間,更能夠兼顧鏡頭擺出百厭可愛的表情,對觀眾笑指:「想要吃pizza嗎?Pizza外送!」即使生活的小片段仍足顯法拉童真未泯,幽默可愛的一面!

現年41歲的陳法拉,於2019年下嫁法籍丈夫,並於2021年誕下女兒「小米妮」榮升人母,並以美國為演藝事業發展重心,並參演多部電影、電視劇及短片,雖然法拉甚少於香港亮相,然而不減粉絲對女神的動向關注。在荷里活罷工之初,法拉與家人正於巴黎渡假,未有公開參與罷工遊行及集會,是次亦為法拉首次就荷里活演員及編劇聯合罷工一事,低調公開表態。

陳法拉早前亦趁演員工會罷工期間,到巴黎放暑假,及後再返回紐約。(陳法拉IG圖片)

現年41歲的陳法拉已成人母,仍然充滿少女味。(陳法拉IG圖片)

除了在荷里活發展動向外,陳法拉的家庭生活亦一直被受粉絲關注。與法籍丈夫誕下女兒「小米妮」後,成為人母的陳法拉亦在少女氣息外加添成熟氣質,親手抱女兒上學的照片中更洋溢母愛。長居海外的法拉亦在家庭中保留不少中國傳統習俗,過年期間亦與丈夫向女兒派利是,場面非常溫馨。

陳法拉與法籍丈夫於2021誕下女兒小米妮。(陳法拉IG圖片)

陳法拉更會親手抱女兒上學。(陳法拉IG圖片)

