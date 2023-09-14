陳法拉首次低調表態撐荷里活大罷工　製作停頓期竟兼職送Pizza？

曾主演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的香港女演員陳法拉，自2014年起返回美國後，主力於荷里活發展，去年亦曾回港參演張家輝自導自演的新作《贖夢》。今年七月起，美國演員工會與編劇工會發動聯合罷工，令荷里活不少影視製作陷入停擺狀態，一直未有就罷工高調表態的陳法拉，今日（14日）於社交媒體分享一則影片，標註演員工會以示支持外，竟然笑指自己在罷工期間以送Pizza為兼職！

陳法拉用頭頂着Pizza盒的百厭神情非常可愛！（陳法拉IG影片截圖）

法拉於「送pizza」的短片中，從薄餅店提取pizza後，竟以頭頂着pizza方盒，全程非常平穩之餘，更沒有搞亂梳行平整的長髮。拍攝影片期間，更能夠兼顧鏡頭擺出百厭可愛的表情，對觀眾笑指：「想要吃pizza嗎？Pizza外送！」即使生活的小片段仍足顯法拉童真未泯，幽默可愛的一面！

現年41歲的陳法拉，於2019年下嫁法籍丈夫，並於2021年誕下女兒「小米妮」榮升人母，並以美國為演藝事業發展重心，並參演多部電影、電視劇及短片，雖然法拉甚少於香港亮相，然而不減粉絲對女神的動向關注。在荷里活罷工之初，法拉與家人正於巴黎渡假，未有公開參與罷工遊行及集會，是次亦為法拉首次就荷里活演員及編劇聯合罷工一事，低調公開表態。

陳法拉早前亦趁演員工會罷工期間，到巴黎放暑假，及後再返回紐約。（陳法拉IG圖片）

現年41歲的陳法拉已成人母，仍然充滿少女味。（陳法拉IG圖片）

除了在荷里活發展動向外，陳法拉的家庭生活亦一直被受粉絲關注。與法籍丈夫誕下女兒「小米妮」後，成為人母的陳法拉亦在少女氣息外加添成熟氣質，親手抱女兒上學的照片中更洋溢母愛。長居海外的法拉亦在家庭中保留不少中國傳統習俗，過年期間亦與丈夫向女兒派利是，場面非常溫馨。

陳法拉與法籍丈夫於2021誕下女兒小米妮。（陳法拉IG圖片）

陳法拉更會親手抱女兒上學。（陳法拉IG圖片）

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