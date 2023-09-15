邪mall︱《少林足球》士巴拿激罕現身　馮勉行演喪屍第一次食蠶蛹

香港驚慄恐怖電影《邪mall》，由黎震龍執導，「黑哥」姜皓文、成員Candy王家晴及楊偉倫主演，罕見地以喪屍為主題。電影今日（14日）終於煞科，並設宴慰勞各位演員及幕後的努力，主演《邪mall》的資深演員吳嘉星（Kathy）及馮勉行亦於煞科宴上接受訪問，分享荷里活罷工的一手感想及拍攝本片的點滴。

《少林足球》「士巴拿」馮勉行與遠赴荷里活發展的Kathy吳嘉星，激罕現身並合演港產片《邪mall》。（葉志明 攝）

進軍荷里活發展的吳嘉星，在疫情後首次回港參演香港電影，她直言機會難得，數年前拍攝《麥路人》後，雖然疫情期間亦有港產片有意邀請自己拍攝，卻因為需要隔離而未有參與。Kathy亦透露回港另一項考慮：「因為（美國）嗰邊工會罷緊工，又冇嘢做、冇試鏡，所以就返嚟！」罕有親身見證荷里活世紀罷工，Kathy分享自己第一身感想：「我覺得成件事好震撼，因為我哋啱啱演員工會、編劇工會一齊去到Netflix總部去遊行，我自己好抱歉（身在香港）暫時冇機會參與，但我一路喺社交媒體關注演員朋友、監製更新，見到行動裡與工會共同進退。」

遠赴美國發展的Kathy吳嘉星，親身見證荷里活演員及編劇罷工，直言對演員們與工會共同進退感到震撼。（葉志明 攝）

至於荷里活罷工期間，吳嘉星在香港接拍電影會否與行動相左，Kathy表示：「原則上我哋呢段時間係唔應該接戲，但係我都同我經理人講，我一直好感激香港電影畀咗我好多嘢，亦都因為香港電影我先可以喺荷里活繼續我嘅演員之路，所以今次想返嚟拍。」

於荷里活罷工期間在香港接拍電影，吳嘉星表示原則上不應該，然而亦因為感恩香港電影多年栽培而破例。（葉志明 攝）

吳嘉星亦直言，在香港能夠嘗試許多國外未有機會飾演的角色，亦笑指在《邪mall》裡，被飾演喪屍的馮勉行有動作場面：「今次可以演喪屍啦，又畀佢傷害、襲擊啦！」馮勉行笑指：「係喎！唔記得，殺太多人喇，冇計到幾多個！」

《少林足球》經典角色「士巴拿」馮勉行激罕現身，在新作《邪mall》裡飾演喪屍。（葉志明 攝）

提到馮勉行的喪屍戲份，他笑言：「係咁食嘢食嘢、殺人殺人！要食蠶蛹！細細粒咁，第一次食，但原來幾好味！」至於會否如當年《少林足球》或《功夫》一樣經典爆笑，馮勉行表示希望能夠達到。