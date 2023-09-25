10.1半價睇好戲︱全港戲院劃一半價國慶限定　IMAX、4DX一樣有份

2023年9月25日－全港影迷迎來好消息！香港戲院商會即將聯同所有會員，於10月1日國慶假期推出深受影迷期待的「10.1 半價睇好戲」，提供全港戲院半價優惠，旨在為香港市民帶來優質娛樂體驗。香港戲院商會希望市民，踴躍參與以行動支持香港戲院業，欣賞戲院獨有之大銀幕震撼體驗，並盡享寰球電影帶來之樂趣。

香港戲院商會即將聯同所有會員，於10月1日國慶假期推出深受影迷期待的「10.1 半價睇好戲」，提供全港戲院半價優惠。（資料圖片）

10月1日熱映新戲包括《A.I.創世者》（The Creator）、《The Moon：緊急營救》、《封神第一部：朝歌風雲》、《黑的教育》、《我們的十八歲》、《我的麻吉4個鬼》、《恐懼鬥室X）、《汪汪隊立大功 超班大電影》及《點點星光》等。

10月1日已上映的新戲包括科幻特技鉅製《A.I.創世者》。（《A.I.創世者》電影劇照）

由香港戲院商會主辦，創意香港及電影發展基金資助之「10.1 半價睇好戲」活動將資助全港64間戲院全日任何放映場次，以至任何格式，劃一提供半價優惠，包括一般格式及現行多達13種聲畫格式－包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式。特定格式更能提升電影觀感層次，絕對是追求超高畫質和音效的影迷首選！

「10.1 半價睇好戲」活動將資助全港64間戲院全日任何放映場次，任何格式劃一提供半價優惠，包括IMAX、4DX等版本。（視覺中國）

同時，一般戲院常設之長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠，即10月1日當日除包場及特備節目以外，所有票種均提供半價，而所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日恕不適用。

10月1日已上映的新戲包括香港電影《我們的十八歲》。（《我們的十八歲》劇照）

各大院線及戲院將於2023年9月27日(星期三)正午12時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準（除ACX Cinema @北角匯戲院 票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外）。業界冀望藉「10.1 半價睇好戲」活動，結合院商、發行商及相關業內人士多方面合作，能吸引更多影迷到戲院體驗香港戲院所提供之多元化電影、專業的硬件配備及優質服務。