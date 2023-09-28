《毒舌大狀》《燈火闌珊》齊去瑞典電影節　導演街頭齊玩Scooter

香港電影繼續走出去，繼早前去到丹麥舉行的《光影浪潮 - 香港電影新動力2023》（Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema 2023）後，早前又有6部電影去到瑞典斯德哥爾摩出席《Asia Fiska film festival》，包括《燈火闌珊》、《送院途中》、《斷網》、《毒舌大狀》、《白日之下》及《白日青春》。



四位導演《燈火闌珊》曾憲寧、《送院途中》卓韻芝、《斷網》黃慶勳、《毒舌大狀》吳煒倫，一同來到瑞典出席電影節。（讀者提供）

今次隨團的有四位導演，包括《燈火闌珊》曾憲寧、《送院途中》卓韻芝、《斷網》黃慶勳、《毒舌大狀》吳煒倫，來到瑞典，多數場次都是外國觀眾入場欣賞，將香港電影帶出國際，唯獨《毒舌大狀》特別吸引較多華人進場，可能是黃子華的魅力發揮作用。

《毒舌大狀》放映場，特別多華人入場欣賞。（讀者提供）

《毒舌大狀》《命案》遠赴哥本哈根 《白日之下》全球率先放映

在觀眾答問環節，除了問到導演吳煒倫一些拍攝點滴，又特別問到覺得北歐食品如何？吳煒倫指都好食時，現場觀眾同時發出驚訝聲，場面搞笑。而幾位在放映會後，都相約一起在街上玩當地租借使用的Scooter，幾個導演化身街童，其中以曾憲寧最厲害，新手上車已一馬當先，飛到最前。而吳煒倫造型就十足《狂野時速》Dom老大，非常有型。

瑞典版的《毒舌大狀》海報。（讀者提供）