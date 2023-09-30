「10.1半價睇好戲」反應未如預計熱烈　僅一部電影逆市爆買滿場紅

香港戲院商會早前宣布於10月1日國慶舉行「10.1 半價睇好戲」優惠活動，於全港戲院提供半價優惠，包括所有電影及所有放映版本，並於27日起進行預售。曾於4月底舉行的「全港戲院日」戲票優惠吸引大量觀眾入場，當日早午晚場亦出現大量「滿場紅」的盛況，甚至出現炒飛現象，而來到10月1日舉行的優惠，相對就未及「全港戲院日」熱烈，暫時亦未見相同的踴躍程度。



繼4月底舉行的「全港戲院日」，香港戲院商會於10月1日舉行「10.1半價睇好戲」優惠，然而優惠及購票反應均未及「全港戲院日」熱烈。（莫匡堯 攝）

截止昨日（29日）傍晚統計，在已預告兩天的成績計算，新近上映的港產及中外電影如《A.I.創世者》（The Creator）、《我們的十八歲》、《恐懼鬥室X》（Saw X）及《封神第一部：朝歌風雲》等，10月1日全日仍尚餘大量座位，惟合家歡動畫電影《汪汪隊立大功：超班大電影》（Paw Patrol：The Mighty Movie）較為暢銷，尤其於深受家庭消費者歡迎的個別商場影院中，更出現幾近爆滿的盛況。

一系列新近上映的香港或中外電影，於10月1日購票反應均未如「全港戲院日」熱烈，惟合家歡動畫電影《汪汪隊立大功：超班大電影》在個別深受家庭消費者歡迎的商場戲院中，出現「滿場紅」的盛況。（《汪汪隊立大功：超班大電影》電影劇照）

至於兩部分別由「鏡仔」Anson Lo盧瀚霆及AK江𤒹生主演的電影《釀魂》及《七月返歸》，鑑於已上映一個至兩星期多有關，售票情況亦未有場場爆滿，且看今日可有進一步促銷情況。

由Anson Lo盧瀚霆主演的《釀魂》，由於已上映數週，未有受惠於半價優惠上。（《釀魂》電影劇照）

由AK江𤒹生主演的《七月返歸》，同樣因已上映數週，購票反應亦並不熱烈。(《七月返歸》電影劇照)