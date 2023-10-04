孤注一擲｜38票房隱藏四大實力港星　有位全力助攻令鄧萃雯更搶眼

電影在內地暑假檔上畫，大收旺場。 （電影《孤注一擲》海報）

電影《孤注一擲》在內地票房大收38億人民幣，相當凌厲，電影亦於上星期香港上映，不少觀眾看畢，都被那改編自真人真事的故事感覺震驚，而一眾演員的演出亦大獲好評，其中有幾位更是來自香港，有位甘草演員拍下鄧萃雯更掀起化學作用。

孫陽於香港出世，去台灣讀書，到大陸發展。（《孤注一擲》劇照）

孫陽

角色叫阿才，是反派陸經理的得力助手，亦是行動組人物，即講打講殺，但在結局時又突變好人，令人眼前一亮。孫陽在香港出生，到台灣讀書，故國、粵語英語都講得流利，故角色要他飾演一個國内跟境外詐欺集團的要員，相當合適。孫陽在香港上畫的作品不多，之前的有《過春天》，而隨後又有另一話題作《第八個嫌疑人》，與影帝林家棟會有對手戲。

孫陽角色叫阿才，是反派陸經理的得力助手，亦是行動組人物。（《孤注一擲》劇照）

湯加文飾演黎霜，都是詐騙集團要員，與阿才為夥伴。（《孤注一擲》劇照）

湯加文

飾演黎霜，都是詐騙集團要員，與阿才為夥伴，專打心理戰請君入甕。湯加文同樣因為演過電影《過春天》已獲賞識，亦早已跟孫陽有對手戲。湯加文在香港時也有不少拍攝機會，有演出過張家輝執導《陀地驅魔人》飾便利店職員，又在《分手100次》飾演四大BOY女神，不過都是沒太大發揮的角色，來到《孤注一擲》終可一展所長。

湯加文於香港電影多演客串角色，今次在《孤注一擲》終有發揮。（《孤注一擲》劇照）

鄧莘雯的喊戲，叫人看到穿心透骨的痛。（《孤注一擲》劇照）

鄧萃雯

相信對香港人而言都不用多介紹，無論是如妃、四奶奶還是九姑娘，都就是雯雯最得意的角色。今次飾演王大陸的媽媽，兒子受騙沉迷賭搏，最後更自殺了斷，害了整家人日後活在兒子痛別的陰影下，那段剌骨般的痛哭場面，令人看下久久未能平伏，亦令鄧萃雯大獲內地觀眾讚賞。

失去兒子的痛，亦成為追查真兇的動力。（《孤注一擲》劇照）

林威過去多演霸氣角色，今次的無能為力，叫人更眼前一亮。（《孤注一擲》劇照）

林威

8、90年代活躍於影壇，是相當搶眼的甘草演員，在戲中飾演王大陸爸爸，與鄧萃雯努力為兒子申冤，希望尋回騙徒將繩之於法。他為人印象深刻是昔日專門霸氣凌人的角色，但今次輪為受害者父親，就是一點辦法都無法施，而泊在鄧萃雯身邊，束手無策的困局，就令雯雯的演繹更添凌厲，二人絕對活演一個配角的角色，恰到好處，恰如其分。