白日之下︱余香凝堅守報導新聞底線　奮力揭秘真相對抗林保怡

由天下一電影及劉鑾雄慈善基金出品，爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、龔慈恩、寶珮如、朱栢謙、朱栢康及許月湘主演，胡楓特別演出，鮑起靜友情客串，以記者工作為題材的電影《白日之下》，即將於11月2日上映。

香港電影《白日之下》由姜大衞、余香凝、梁雍婷、林保怡、陳湛文及周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

電影早前獲第60屆台灣金馬獎五項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷（Rachel）分別入圍最佳男、女配角，以及角逐最佳美術設計及最佳造型設計。《白日之下》亦獲選為第20屆《香港亞洲電影節》開幕電影，本周五（13/10）將會舉行盛大首映禮。而今日（12/10）電影推出終極預告及海報，為首映之前壯聲威！

余香凝在電影上映前，便已提名第60屆台灣金馬獎「最佳女主角」獎。（《白日之下》電影劇照）

梁雍婷在電影首映前，便提名第60屆台灣金馬獎「最佳女配角」獎。（《白日之下》電影劇照）

林保怡亦於第60屆台灣金馬獎提名「最佳男配角」獎。（《白日之下》電影劇照）

預告片中，戲中角色輪流爆發金句，敲問記者良心！記者曉琪潛入殘疾院舍「彩橋之家」就虐待院友作出偵查報道，及後她發現一堆足以成為新聞頭版的材料，「虐待老人」、「打罵小孩」、「混蛋看護」、「死人」單看其中一個主題經已夠觸目，何況將所有串連在一起，發生在同一間殘疾院舍﹗然而飾演曉琪上司的朱栢謙，反指對方的第一手證據不足，他直斥：「沒有證據的新聞不是報導，是誤導！你以為可以改變世界？你只是個記者！」

余香凝飾演的記者曉琪，潛入殘障院舍進行偵查報道。（《白日之下》電影劇照）

而飾演院長的林保怡面對指控泰然自若，令調查過程中曉琪有所動搖，而每當出現疑惑時，她亦不禁反問：「十年之後還會不會有記者？」因為她的堅持、努力和不放棄，不希望成為有料在手都不報導真相的幫兇，曉琪戮力揭秘整個「彩橋之家」背後的暗黑真相。而儘管人是善忘的動物，過兩日不記得也好，曉琪亦深信：「如果有人記得的話，兩天也好。」短短預告片，經已帶出戲中新聞從業者的無奈，究竟真相能否如主角所願，曝光在白日之下？推出的最新海報，見到三位主角姜大衛、余香凝，以及林保怡的半臉，而背後是東拼西貼的新聞報紙，每個人，每件事都缺乏完整面貌，究竟真相能否還原呢？

在電影海報上，余香凝、姜大衞及林保怡幾位主演都僅有半張臉。（《白日之下》電影海報）

《白日之下》早前參與各地影展經已好評如潮，而剛過去舉行的試映場同獲觀眾擊節讚賞，早前開售的《香港亞洲電影節》公映場次門票亦迅速售罄，電影未上映先轟動，11月2日《白日之下》正式跟香港觀眾見面，影迷敬請期待，一同入場揭破真相！

《白日之下》劇情改編自真人真事，並由余香凝飾演進入院舍進行偵查報道的記者。（《白日之下》電影劇照）

《白日之下》故事改編自真實事件，劇情揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪（余香凝 飾）潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。